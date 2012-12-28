В Липецкой области ночью до -20

Среднесуточные температуры воздуха опустились ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона — небольшой снег возможен лишь местами. 19-20 февраля температурный фон немного повысится — на 2-3 градуса.Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -15 до -20 градусов, днем —– от -6 до -11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -17 до -19 градусов, днем — от -7 до -9 градусов.День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 30 градусов мороза.