Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкий врач погиб на СВО
Общество
Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине
Здоровье
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного
Происшествия
Липецкие врачи спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией
Здоровье
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
Происшествия
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном
Происшествия
На липецком предприятии работали трое мигрантов с поддельными документами
Происшествия
За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли два человека
Происшествия
Читать все
Липецкая область — в топ-20 регионов по качеству жизни
Общество
Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
«Лыжня России» в Липецке все-таки состоится
Спорт
19-летний липчанин хотел купить билеты на концерт и лишился 81 тысячи рублей
Происшествия
За неделю ОРВИ и гриппом заболели почти восемь тысяч человек
Здоровье
В «Светофоре» нашли мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию без маркировки
Общество
В Липецкой области ночью до -20
Погода в Липецке
Евгений Боровских, возможно, станет и. о. бизнес-омбудсмена
Общество
Решение по изменению трамвайной концессии появится не раньше лета
Общество
Липецкий врач погиб на СВО
Общество
Читать все
Погода в Липецке
436
43 минуты назад
4

В Липецкой области ночью до -20

Среднесуточные температуры воздуха опустились ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона — небольшой снег возможен лишь местами. 19-20 февраля температурный фон немного повысится — на 2-3 градуса. 
Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -15 до -20 градусов, днем —– от -6 до -11 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -17 до -19 градусов, днем — от -7 до -9 градусов.

День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 30 градусов мороза. 

мороз
2
0
0
5
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
8 минут назад
Пора бы и морозцу похозяйничать.
Ответить
777
12 минут назад
Весна просила передать, что не согласна долго ждать, что выглядит она отлично и скоро в гости будет лично!
Ответить
Дора
18 минут назад
Зима догуливает последние деньки, скалится, весна рядом!
Ответить
последние морозы
36 минут назад
Через неделю уже потепление, всё растает.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить