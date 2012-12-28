На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 23 марта без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 холодную воду отключат в домах №№ 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26 по проезду Потапова, № 3 по улице Союзной, в частном секторе улиц Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Перова, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, по проезду Потапова, в переулках Черниговском, Хвойном, Боринском, Львовском, Данковском, Витебском, Брянском.Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 31, 34 по улице Васильковой, № 19 по улице Грушевой, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, № 5 по улице Земляничной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 по улице Знаменского, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 12, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 34 по улице Ромашковой, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, №№ 4, 8, 16, 18, 102, 122, 133, 135, 145, 152, 170, 178, 226, 240а, 253, 260 в садоводчестве «Дачный-2», обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Полунина, садоводчества «Дачный-1», «Металлург-3», «Монтажник».