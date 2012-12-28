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сегодня, 16:40
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В «Светофоре» нашли мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию без маркировки

Также там продавали товар с истекшим сроком годности.

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело 10 контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ТОРГСЕРВИС36» (сеть магазинов «Светофор»), расположенных на территории Липецкой области.

«Выявлены мясные полуфабрикаты и рыбная продукция без какой-либо маркировки, позволяющей идентифицировать данный продукт, установить условия его хранения и сроки годности. А та продукция, которая сопровождалась необходимой информацией, хранилась без учета температурных режимов, установленных производителем. Также установлен факт реализации продукции с истекшим сроком годности. При анализе информационных систем оказалось, что на некоторую мясную продукцию не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы, что не позволяет определить проведение в отношении нее ветеринарно-санитарной экспертизы», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

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Ранее специалисты Россельхознадзора были привлечены прокуратурой для отбора проб молочной продукции в магазине «Светофор» в селе Борино Липецкого района. Исследования еще проводятся, однако уже поступила информация об обнаружении в сметане производителя из Московской области и сливочном масле брянского производителя заменителей молочного жира.

Россельхознадзор уже направил в прокуратуру Липецкой области заявление о согласовании внеплановой выездной проверки в отношении сети магазинов «Светофор» в Липецкой области.

Фото - 36.fsvps.gov.ru
торговля
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
4 минуты назад
Когда же закроют этот склад.
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Да уж
6 минут назад
Люди берегите Маяки-хорошие магазины, а то и за них примутся.
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
6 минут назад
НИ КОМУ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТО КОНКУРЕНТЫ ДАВЯТ НА СВЕТОФОР ЧТО БЫ БЕДНЫЕ ЛЮДИ НЕ ХОДИЛИ И НЕ ПОКУПАЛИ ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ТАМ
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Мимоходом
43 минуты назад
Ну пошла, ворочить, "заказуха". Кому то перешли "тропу". Большие деньги - большие дела.
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Влад
17 минут назад
Чижик наверно, ведь светофор и мояк прибыльны и туда ходит определенная ниша людей пенсионеры и многодетные семья с низким уровнем жизни.
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Гость
51 минуту назад
С самого открытия Светофоров так было, спустя десятилетие нашли, ,,быстро" У нас службы реагируют или спящем режиме были
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