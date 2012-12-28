В «Светофоре» нашли мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию без маркировки

Также там продавали товар с истекшим сроком годности.

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело 10 контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ТОРГСЕРВИС36» (сеть магазинов «Светофор»), расположенных на территории Липецкой области.«Выявлены мясные полуфабрикаты и рыбная продукция без какой-либо маркировки, позволяющей идентифицировать данный продукт, установить условия его хранения и сроки годности. А та продукция, которая сопровождалась необходимой информацией, хранилась без учета температурных режимов, установленных производителем. Также установлен факт реализации продукции с истекшим сроком годности. При анализе информационных систем оказалось, что на некоторую мясную продукцию не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы, что не позволяет определить проведение в отношении нее ветеринарно-санитарной экспертизы», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.Ранее специалисты Россельхознадзора были привлечены прокуратурой для отбора проб молочной продукции в магазине «Светофор» в селе Борино Липецкого района. Исследования еще проводятся, однако уже поступила информация об обнаружении в сметане производителя из Московской области и сливочном масле брянского производителя заменителей молочного жира.Россельхознадзор уже направил в прокуратуру Липецкой области заявление о согласовании внеплановой выездной проверки в отношении сети магазинов «Светофор» в Липецкой области.