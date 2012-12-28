Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного

Столкнулись «Чери» и «Ниссан».

Сегодня утром на улице Буденного в Липецке столкнулись автомобиль «Чери» с 33-летней женщиной за рулем и «Ниссан» под управлением 34-летнего водителя.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал четырехлетний пассажир «Чери» – его доставили в больницу.«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия ДТП, в котором пострадал ребенок», – добавляют в Госавтоинспекции.