Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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сегодня, 09:56
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Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного
Столкнулись «Чери» и «Ниссан».
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал четырехлетний пассажир «Чери» – его доставили в больницу.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия ДТП, в котором пострадал ребенок», – добавляют в Госавтоинспекции.
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