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Выходные в Липецке: годовщина вывода войск, в гости к ёжику и морозная зима
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19 минут назад

Выходные в Липецке: годовщина вывода войск, в гости к ёжику и морозная зима

Представляем анонсы самых главных событий уикенда.

Песня с оркестром

Для поднятия настроения читателям, начинаем выпуск с мощного концертного произведения. Певица Ольга Полякова и Липецкий духовой оркестр на сцене Дома музыки виртуозно исполнили песню «Глаза на песке».

Снимали Аркадий Свиридов и Илья Кудрин.


Морозно и снежно

Если в субботу, 15 февраля, на улице будет от -4 до -6 градусов, то уже в воскресенье столбик опустится от -8 до -11 градусов. Погода самая зимняя, тем более, что оба выходных будет идти снег.

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Отключение воды

15 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 184; на площади Заводской, 1а и на проспекте Победы, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а.

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16 февраля с 10:00 и до конца ремонта пересохнут краны на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Московской, 30, 30 стр. 2, 30 к3, 30 к4, 30 к5.

Отключение света

15 февраля в промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета электричество на срок до 3-х часов отключат на улице Адмирала Макарова, 1а.

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16 февраля между 09:00 и 18:00 3-часовые неудобства ждут жителей улиц Леваневского, 1, 23; Островского, 2, 4, 4а, 13; а также проспекта Мира, 22.

36 лет после Афганистана

Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана. Десятилетие войны завершилось 15 февраля 1989 года торжественным маршем наших военных в направлении родины.
В этой войне погибли и 73 липчанина. События минувших лет почтят в 12:00 на площади Героев, где пройдет митинг.

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Песни и танцы в библиотеке

За хорошей музыкой 15 февраля вам стоит сходить в … Липецкую областную универсальную научную библиотеку (ул. Кузнечная, 2).

В 14:00 состоится творческая встреча с артистами танцевального ансамбля «Элегия» и вокалисткой Инной Яганиной. В программе — русские народные танцы и песни советских композиторов (6+). Вход свободный.

Джаз

А А ещё в ЛОУНБ 15 февраля в 17:00 состоится вечер «Танцуем с джазовым оркестром» (12+).

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Липецкий джазовый оркестр и студия современного танца «Dance land club» исполнят нестареющие хиты и зажигательные композиции.

Рок и Средневековье

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) 16 февраля в 17:00 состоится концерт «Шедевры рока и средневековой музыки» (12+).

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Прозвучат саксофон, кларнет, волынка, раушпфайф, а также орган, бас-гитара и другие инструменты. В программе традиционные немецкие, французские, итальянские мелодии, а также близкие к ним по духу и звучанию хиты «AC/DС», «Deep Purple» и других.

У ёжика в гостях

Одно из самых необычных мероприятий пройдёт 15 февраля в 12:00 в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) Ежикины именины» (6+).

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Фото vk.com/museum48group

Оно посвящено 50-летию знаменитого мультика «Ёжик в тумане». Посетители побывают на выставке, на которой представлены более сотни фигурок ёжиков и звучат увлекательные рассказы об этих зверушках и об истории создания мультфильма. А ещё вас ждёт целая развлекательная программа, в том числе – мастер-класс по созданию ёжика из солёного теста.

Встреча с искусствоведом

Липецкий искусствовед и преподаватель Андрей Ломоносов 15 февраля в 16:00 найдёт применение своим знаниям в Художественном музее (ул. Ленина, 7а).

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Всезнающий учёный прочитает первую лекцию из цикла «Образы искусства в русской поэзии серебряного века». Повествование будет посвящено символизму, на дальнейших встречах с любителями прекрасного Ломоносов продолжит свою увлекательную тему (16+).

Покормите птиц

На выходных липчан ждёт немало мастер-классов, один из них – особенно полезный. В библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) в субботу в 14:30 желающих научат своими руками делать скворечники (6+).

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Конец зимы и начало весны – самое голодное время для птиц, поэтому они как никогда нуждаются в помощи. И вы можете лично помочь пернатым сохранить жизнь в непростой период.

Музыкальный лизбез

В воскресенье, 16 февраля, липчане могут подтянуть свои знания о музыке. В зале «Унион» пройдут очередные занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+).

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Фото vk.com/unionzal

Слушателей от 3 до 99 лет приглашают познакомиться с различными инструментами симфонического оркестра, понять их особенности и звучание. После этого ваши представления о музыкальных произведениях выйдут на новый уровень!

Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:30.

Готовь семена зимой

Воскресенье – важный день для садоводов. Они могут открыть для себя что-то новое в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2). 16 февраля в 10:30 состоится очередная встречи в клубе «Наш сад» (12+).

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Урожай - мечта любого садовода

Все желающие могут побеседовать с агрономом c агрономом Людмилой Дорофеевой на темы выращивания рассады и ухода за виноградом. Вход свободный.

Театр

Липецкий драматический театр 15 февраля в 18:30 приготовил драму по ранней пьесе А.Н. Толстого «Косатка» (16+).

История о прожигателях жизни Марии Косаревой (по прозвищу Касатка) и стареющем альфонсе князе Бельском, которые вдруг попадают в райский деревенский уголок, населенный добрыми и ещё не испорченными жизнью людьми.

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16 февраля в 18:00 на сцене театра комедия М. Комалетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).

Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Театр кукол

В Липецком государственном театре кукол 15 февраля покажут спектакль по произведению Б. Раскина «Как папа был маленьким» (6+).

Папа рассказывает заболевшей и горячо любимой дочке истории из своего детства. Представления в 11:00 и в 18:00.

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На следующий день юных зрителей ждёт искромётный спектакль «Кот в сапогах» (0+). Покажут в 11:00 и в 13:00.

Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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