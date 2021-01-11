Выходные в Липецке: годовщина вывода войск, в гости к ёжику и морозная зима

Представляем анонсы самых главных событий уикенда.

Для поднятия настроения читателям, начинаем выпуск с мощного концертного произведения. Певица Ольга Полякова и Липецкий духовой оркестр на сцене Дома музыки виртуозно исполнили песню «Глаза на песке».





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Если в субботу, 15 февраля, на улице будет от -4 до -6 градусов, то уже в воскресенье столбик опустится от -8 до -11 градусов. Погода самая зимняя, тем более, что оба выходных будет идти снег.











15 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 184; на площади Заводской, 1а и на проспекте Победы, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а.









15 февраля в промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета электричество на срок до 3-х часов отключат на улице Адмирала Макарова, 1а.









В этой войне погибли и 73 липчанина. События минувших лет почтят в 12:00 на площади Героев, где пройдет митинг.













Джаз

А А ещё в ЛОУНБ 15 февраля в 17:00 состоится вечер «Танцуем с джазовым оркестром» (12+).









В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) 16 февраля в 17:00 состоится концерт «Шедевры рока и средневековой музыки» (12+).









Одно из самых необычных мероприятий пройдёт 15 февраля в 12:00 в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) Ежикины именины» (6+).













Фото vk.com/museum48group

Липецкий искусствовед и преподаватель Андрей Ломоносов 15 февраля в 16:00 найдёт применение своим знаниям в Художественном музее (ул. Ленина, 7а).









На выходных липчан ждёт немало мастер-классов, один из них – особенно полезный. В библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) в субботу в 14:30 желающих научат своими руками делать скворечники (6+).









В воскресенье, 16 февраля, липчане могут подтянуть свои знания о музыке. В зале «Унион» пройдут очередные занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+).













Фото vk.com/unionzal

Готовь семена зимой





Воскресенье – важный день для садоводов. Они могут открыть для себя что-то новое в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2). 16 февраля в 10:30 состоится очередная встречи в клубе «Наш сад» (12+).













Урожай - мечта любого садовода





История о прожигателях жизни Марии Косаревой (по прозвищу Касатка) и стареющем альфонсе князе Бельском, которые вдруг попадают в райский деревенский уголок, населенный добрыми и ещё не испорченными жизнью людьми.















16 февраля в 18:00 на сцене театра комедия М. Комалетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).

Папа рассказывает заболевшей и горячо любимой дочке истории из своего детства. Представления в 11:00 и в 18:00.











Снимали Аркадий Свиридов и Илья Кудрин.16 февраля с 10:00 и до конца ремонта пересохнут краны на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Московской, 30, 30 стр. 2, 30 к3, 30 к4, 30 к5.16 февраля между 09:00 и 18:00 3-часовые неудобства ждут жителей улиц Леваневского, 1, 23; Островского, 2, 4, 4а, 13; а также проспекта Мира, 22.Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана. Десятилетие войны завершилось 15 февраля 1989 года торжественным маршем наших военных в направлении родины.За хорошей музыкой 15 февраля вам стоит сходить в … Липецкую областную универсальную научную библиотеку (ул. Кузнечная, 2).В 14:00 состоится творческая встреча с артистами танцевального ансамбля «Элегия» и вокалисткой Инной Яганиной. В программе — русские народные танцы и песни советских композиторовВход свободный.Липецкий джазовый оркестр и студия современного танца «Dance land club» исполнят нестареющие хиты и зажигательные композиции.Прозвучат саксофон, кларнет, волынка, раушпфайф, а также орган, бас-гитара и другие инструменты. В программе традиционные немецкие, французские, итальянские мелодии, а также близкие к ним по духу и звучанию хиты «AC/DС», «Deep Purple» и других.Оно посвящено 50-летию знаменитого мультика «Ёжик в тумане». Посетители побывают на выставке, на которой представлены более сотни фигурок ёжиков и звучат увлекательные рассказы об этих зверушках и об истории создания мультфильма. А ещё вас ждёт целая развлекательная программа, в том числе – мастер-класс по созданию ёжика из солёного теста.Всезнающий учёный прочитает первую лекцию из цикла «Образы искусства в русской поэзии серебряного века». Повествование будет посвящено символизму, на дальнейших встречах с любителями прекрасного Ломоносов продолжит свою увлекательную темуКонец зимы и начало весны – самое голодное время для птиц, поэтому они как никогда нуждаются в помощи. И вы можете лично помочь пернатым сохранить жизнь в непростой период.Слушателей от 3 до 99 лет приглашают познакомиться с различными инструментами симфонического оркестра, понять их особенности и звучание. После этого ваши представления о музыкальных произведениях выйдут на новый уровень!Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:30.Все желающие могут побеседовать с агрономом c агрономом Людмилой Дорофеевой на темы выращивания рассады и ухода за виноградом. Вход свободный.Липецкий драматический театр 15 февраля в 18:30 приготовил драму по ранней пьесе А.Н. Толстого «Косатка»Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...В Липецком государственном театре кукол 15 февраля покажут спектакль по произведению Б. Раскина «Как папа был маленьким»На следующий день юных зрителей ждёт искромётный спектакль «Кот в сапогах»Покажут в 11:00 и в 13:00.