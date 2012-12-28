«Мы хотим, чтобы нас отпустили к той управляющей компании, за которую мы проголосовали!»

Жильцы дома на улице Хренникова через суд выбирают управляющую компанию.

Жильцы дома № 8 по улице Хренникова рассказали GOROD48, что недовольны работой действующей управляющей компании «Липецк ЖЭК». УК, по их словам, не занимается уборкой придомовой территории, в доме не работают два из трех лифтов, в стенах появились трещины, отсутствует консъерж, за работу которого жильцы проголосовали.— Мы заключить договор с другой управляющей компанией, за которую мы честно проголосовали! — говорит одна из жительниц дома.Дом сдан в 2019 году, управлять им сразу стала компания от застройщика — «Липецк ЖЭК». Больше года назад жильцы дома на собрании собственников выбрали другую УК — «Елецкий микрорайон». Протокол собрания они отправили на регистрацию в Государственную жилищную инспекцию.Однако этот протокол оказался не единственным. В Госжилинспекцию поступил еще один, от жильцов того же дома, с выбором УК «Липецк ЖЭК». Легитимным в инспекции посчитали протокол с голосованием за УК «Липецк ЖЭК», так как он оказался последним.Жильцы, задумавшие поменять УК, руки не опустили, и обатились в полицию, посчитав подписи под вторым протоколом собрания собственников поддельными. 21 апреля 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье 327 ч. 1 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», которое пока расследуется.Кроме того, жильцы обратились в Правобережный районный суд, который встал на их сторону. Судом было доказано, что решения второго собрания собственников недействительны.Однако активисты так и не добились своего. На решение Правобережного суда была подана апелляция. Тяжба продолжилась.— Дело в суде, пускай суд решает. Я знаю, что те жильцы, которые хотят с нами остаться готовят заочное собрание собственников о выборе управляющей компании, — рассказал GOROD48 директор УК «Липецк ЖЭК» Сергей Аксенов.ФОТО: такие протоколы жильцы обнаружили в своих почтовых ящиках.— Мы ждем решение суда, — говорит директор УК «Елецкий микрорайон» Юрий Костин.В Государственной жилищной инспекции Липецкой области жильцам в такой ситуации посоветовали или дождаться решения суда, или провести новое общее собрание собственников по выбору управляющей компании.Жильцы дома № 8 не единственные, кто, проявив инициативу по выбору управляющей компании, оказался в подобной ситуации, хотя такие случаи в Липецке редкие, сказали в Госжилинспекции.