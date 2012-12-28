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Общество
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сегодня, 11:47
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Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Банк обратился в суд, когда уже был пропущен срок исковой давности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2013 году ельчанин взял в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» кредит в 250 000 рублей под 39,9% годовых. Но заёмщик в нарушение условий кредитного договора не платил по кредиту в предусмотренные сроки.
В суде ельчанин заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности, и суд не нашел правовых оснований для удовлетворения требований банка, поскольку они были предъявлены вне пределов срока исковой давности.
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