Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку

Банк обратился в суд, когда уже был пропущен срок исковой давности.

В Елецком городском суде рассмотрен иск ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о взыскании задолженности по кредитному договору.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2013 году ельчанин взял в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» кредит в 250 000 рублей под 39,9% годовых. Но заёмщик в нарушение условий кредитного договора не платил по кредиту в предусмотренные сроки.В суде ельчанин заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности, и суд не нашел правовых оснований для удовлетворения требований банка, поскольку они были предъявлены вне пределов срока исковой давности.