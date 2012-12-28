В Липецкой области объявлен режим ракетной опасности

Экстренные службы настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности.

В Липецкой области объявлено о ракетной опасности.Всем жителям и гостям региона необходимо незамедлительно принять меры для сохранения безопасности.Если вы находитесь в капитальном строении (дом, офис, торговый центр):Не подходите к оконным проемам, не стойте перед остекленными поверхностями.Немедленно проследуйте во внутренние помещения с несущими стенами, обеспечивающие наибольшую защиту (коридор, ванная комната, туалет, гардеробная или кладовая).При наличии возможности и наличии оборудованного укрытия, спуститесь в подвальное помещение или заглубленный паркинг.Если сигнал застал вас вне зданий (на улице, в автомобиле или общественном транспорте):Остановите транспортное средство, покиньте салон.В качестве укрытия используйте любые ближайшие капитальные сооружения, подземные пешеходные переходы, паркинги или специализированные защитные укрытия.Не следует покидать выбранное укрытие до получения официального сигнала «Отбой ракетной опасности» через системы оповещения, СМИ и интернет-порталы региональных властей.