На улице Доватора комфортную среду превратили в некомфортную

«РВК-Липецк» обещает восстановить благоустройство на месте аварийных работ весной. А летом сюда же придет «Липецкгорсвет», чтобы рыть траншею под новый кабель уличного освещения.

В вашем браузере отключен JavaScript

«РВК-Липецк» обещает восстановить благоустройство на месте аварийных работ весной.В Липецкий горсовет пожаловались жители дома №8 по улице Доватора и попросили разобраться с компанией «РВК-Липецк». Энергетики, поменяв аварийную трубу в микрорайоне, оставили груды земли у 119-го детского сада, разрушили сквер, построенный по муниципальной программе «Комфортная городская среда», и разрыли детскую площадку у дома №8, построенную по наказам избирателей городским депутатом по 15-му округу Екатериной Пинаевой.В ситуации решила разобраться председатель горсовета. Однако сегодня обстановка была иной, точно по поговорке «Пока вы изучаете наши карты, мы меняем ландшафт» — трактор подрядчика горводоканала срыл холмы между садиком и многоэтажками. К приезду Евгении Фрай и председателя департамента развития территории Ольги Логиновой все места раскопок уже припорошило снежком.— Оперативно сработали! — заметила спикер горсовета.Более того, на место встречи Евгении Фрай и Ольги Логиновой с жителями дома №8 прибыли сразу два руководителя «РВК-Липецк» — Александр Шачнев и Дмитрий Будюкин. В ответ на вопрос Екатерины Пинаевой, что случилось, Александр Шачнев ответил, что по концессии «РВК» переложила в прошлом году 370 метров водопровода на месте старой аварийной сети, которая стала очагом ряда местных ЧП. Жители дома подтвердили, что между детским садом и многоэтажками всегда было болото.— Мы внесли участок в нашу инвестиционную программу. И продолжим перекладывать сети в этом районе и в этом году. Под замену пойдет 900 метров старых труб, — обрадовал Александр Шачнев депутата Екатерину Пинаеву.И это хорошо. Плохо то, что активный депутат ранее вовлек жителей своего избирательного округа во все существующие муниципальные программы, какие только есть: «Мой двор», «Ремонт двора», «Путь к школе», «Комфортная городская среда», «Безопасные качественные дороги». В итоге в 15-м округе появились обновленные дворы, капитально отремонтированы улицы Доватора, Папина, проезд Строителей, у того же 119-го детского сада появились пешеходные дорожки. А потом сюда пришел «РВК-Липецк». И все благоустройство пошло коту под хвост!Спикер горсовета Евгения Фрай взяла слово с руководителей «РВК-Липецк» о восстановлении того, что та разрушила в ходе замены старых сетей по концессии. Те взяли под козырек, пообещав навести порядок в местах своих работ весной. Чтобы успеть уступить место подрядчику мэрии, который снова раскопает сквер, который восстановит горводоканал, чтобы закопать кабели под линию уличного освещения подходов к детскому саду, которая тут должна появиться! Вот так и живем, как в доме, который построил Джек: сначала все асфальтируем, потом — перекапываем, чтобы снова закатать все в асфальт и опять раскопать!