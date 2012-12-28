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сегодня, 09:27
3

Cо строящегося дома украли силовой кабель на 109 000 рублей

110 метров кабеля порубили на куски топором и вывезли в скупку металлолома.

Ещё 27 января в липецкий отдел полиции № 7 обратился представитель строительной компании с заявлением о краже со строящегося дома по улице Свиридова 110 метров силового кабеля на 109 000 рублей.

«В краже подозревают двоих мужчин. Это неработающий 26-летний липчанин и его подельник, местонахождение которого устанавливается. Злоумышленники проникли на территорию строящего дома, похитили силовой кабель, порубив его на куски топором, и вывезли на машине. Похищенный кабель сдали в скупку металлолома, заработав на этом 40 000 рублей», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
однако
33 минуты назад
На любой стройке, какая бы стройконтора не была, всегда есть сторож. Что он ночью делал когда на территорию заехало авто. Ночная территория стройки это не городская улица с интенсивным автотрафиком.
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гость
35 минут назад
ВВГнг(А)-LS 5х16 110 метров весят примерно 130 кг с изоляцией. сдали они примерно 50 кг. что-то не сходится математика в 2 раза . кто-то еще в доле. не охрана ли?
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А шо
сегодня, 10:05
Охрана спала,или сговор?А может с экономили на охране,или стороже?
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