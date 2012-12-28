Cо строящегося дома украли силовой кабель на 109 000 рублей

110 метров кабеля порубили на куски топором и вывезли в скупку металлолома.

Ещё 27 января в липецкий отдел полиции № 7 обратился представитель строительной компании с заявлением о краже со строящегося дома по улице Свиридова 110 метров силового кабеля на 109 000 рублей.«В краже подозревают двоих мужчин. Это неработающий 26-летний липчанин и его подельник, местонахождение которого устанавливается. Злоумышленники проникли на территорию строящего дома, похитили силовой кабель, порубив его на куски топором, и вывезли на машине. Похищенный кабель сдали в скупку металлолома, заработав на этом 40 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.