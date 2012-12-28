Общество
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вчера, 16:24
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Липчане опять жалуются на очереди к вокзалу
И сервис не сервис, и безопасность не безопасность.
Бдительный пассажир выяснил, что очередь образовалась из-за досмотра: людей пропускали через одни двери и на каждого тратили немало времени.
- Но когда поняли, что десятки людей на московский поезд просто не успевают, просто открыли ворота и пропустили всех без проверки, - написал пассажир.
В итоге – и сервис не сервис, и безопасность не безопасность. Если бы – не дай Бог – на вокзал решил бы проникнуть террорист, то ему потребовалось бы всего лишь занять очередь в хвосте и ни в коем случае не идти на проверку в первых рядах. Страшно подумать, чтобы тогда было…
На очереди к вокзалу «Липецк» липчане жаловались и в конце новогодних каникул.
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