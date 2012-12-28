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Общество
7347
вчера, 16:24
50

Липчане опять жалуются на очереди к вокзалу

И сервис не сервис, и безопасность не безопасность.

Один из пользователей соцсетей перед отъездом в столицу успел поднять важную липецкую проблему. По его словам, сегодня пассажиры на морозе были вынуждены стоять в очереди – некоторые по полчаса.

Бдительный пассажир выяснил, что очередь образовалась из-за досмотра: людей пропускали через одни двери и на каждого тратили немало времени.

- Но когда поняли, что десятки людей на московский поезд просто не успевают, просто открыли ворота и пропустили всех без проверки, - написал пассажир.

В итоге – и сервис не сервис, и безопасность не безопасность. Если бы – не дай Бог – на вокзал решил бы проникнуть террорист, то ему потребовалось бы всего лишь занять очередь в хвосте и ни в коем случае не идти на проверку в первых рядах. Страшно подумать, чтобы тогда было…


Фото соцсети
Железнодорожный вокзал
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Комментарии (50)

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Сначала новые
Ой
вчера, 23:05
В суд придёшь рамка, на автовокзал рамка, в администрацию пройти - тоже рамка .,в школах рамка. А в поликлиниках ,когда поставят? Или нас можно за людей не считать ,взорвут и так надо
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Мимо проходил
вчера, 23:01
А в магазин ,такие рамки не будут ставить,?
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Командировочный
вчера, 22:50
Местные любят жаловаться...
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Грязи мрб
вчера, 22:26
Липецкие и так всю парковку забивают в Грязях. Бросают свои повозки поперек дороги и громыхают чемоданами на весь переход. А за такси тыщу в жизни не заплатят, будут 3 часа сопли морозить и ждать, чтобы их племянник двоюродной брабабки отвез
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Житель липецка
вчера, 22:24
Липецк к сожалению самый "бардачный" город и это признают все приезжающие. Хамы в магазинах, в транспорте да вобщем-то везде!!!...
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"Девятый"..."
вчера, 22:15
Это "они" "Длинные зелёные" - электрички в Моркву...
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А что вы хотели
вчера, 22:10
Липецк превратился в типичную провинцию. Скоро станем районом Воронежской области. Оптимизируют.
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Не
вчера, 23:09
С воронежскими колхозанами нам не сравниться
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СССР-2.0
вчера, 22:01
В СССР всегда так было - все стояли везде в таких очередях - за водкой, за курями, за штанами, за маслом. Добро пожаловать в СССР-2.0
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Красиво
вчера, 21:52
Стоят, в рядочек, а где флажки, могли бы помохать
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Воздушное Метро Пипецка
вчера, 21:51
Не на тот поезд садитесь, Товарищи! В район и без очередей.
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