Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Происшествия
1390
сегодня, 09:02
17

За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии

Предполагаемого виновника вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Липецкие полицейские установили личность подозреваемого в краже электросамоката и вернули похищенное имущество владельцу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в январе этого года в отдел полиции №8 27-летний гражданин с заявлением о хищении его имущества .В период с 19 по 20 января технику увели с улицы Космонавтов.

Воровать на улице в XXI веке – кратчайший путь в колонию, потому что почти весь город давно оборудован видеокамерами. По ним и удалось вычислить подогреваемого. Им оказался 22-летний житель Липецка, который нигде не работает.

Электросамокат – конечно, не роскошь, но по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» молодому человеку, у которого было изъято похищенное, грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Кража
3
0
2
4
0

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Катя
сегодня, 12:56
Такой здоровый, за он за 2 недели заработал бы на такой самокат. Видимо виной как всегда алкашка.
Ответить
Антибиотик
сегодня, 12:03
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву.
Ответить
Гость
сегодня, 11:20
З самокат 5 лет , а если своровал сотни мильярдов то ... ничего
Ответить
Как ничего?
сегодня, 12:02
Почет и уважение в Англии, и в других европейских странах
Ответить
Как ничего?
сегодня, 11:51
Почет и уважение в Англии, и в других европейских странах
Ответить
политэкономикс
сегодня, 11:59
Почет и уважение в Англии, и в других европейских странах Не, там сейчас санкции, почет-уважение-орден полагаются в родной гавани, месте извлечения дохода и швартовки яхты. И да, нет такой европейской страны - Англия.
Ответить
Конечно
сегодня, 12:25
Не, там сейчас санкции, почет-уважение-орден полагаются в родной гавани, месте извлечения дохода и швартовки яхты. И да, нет такой европейской страны - Англия. Нет такой страны. На чемпионатах мира и Европы это мультик играет
Ответить
А
сегодня, 12:37
Нет такой страны. На чемпионатах мира и Европы это мультик играет ходорковскому и чичваркину орден дали в родной гавани, месте извлечения дохода и швартовки яхты. Ясно понятно
Ответить
А
сегодня, 12:29
Нет такой страны. На чемпионатах мира и Европы это мультик играет ходорковскому и чичваркину орден дали в родной гавани, месте извлечения дохода и швартовки яхты. Ясно понятно
Ответить
Простой
сегодня, 11:20
Тунеядец негде не работает . Ходит по городу ворует. Не стыда не совести вот он 21 век. Щас везде рабочие профессии требуются иди и работай так нет лучше в тюрьму сяду.как это можно понять?
Ответить
Сергей
сегодня, 10:39
,, удалось вычислить подогреваемого"
Ответить
Нонка
сегодня, 10:34
Заехал в зону на самокате-не умный.....
Ответить
Гоша
сегодня, 10:18
Я тебе больше скажу, могут предложить контракт чтоб не сидеть, а там может и жизни лишится, вот такая цена украденного самоката
Ответить
исмаил
сегодня, 10:17
200 рублей.
Ответить
Подогреваемый
сегодня, 09:50
Решил погреться на самокате.
Ответить
П. З.
сегодня, 09:42
Ну и законы, за самокат 5лет! А сбил на смерть человека 2 года условно, это видетели по неосторожности.И еще на выходной отпускают. Слов нет.
Ответить
Липецк
сегодня, 09:57
До 5 лет предусматривает статья,а не 5 лет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить