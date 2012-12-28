Происшествия
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сегодня, 09:02
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За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Предполагаемого виновника вычислили с помощью камер видеонаблюдения.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в январе этого года в отдел полиции №8 27-летний гражданин с заявлением о хищении его имущества .В период с 19 по 20 января технику увели с улицы Космонавтов.
Воровать на улице в XXI веке – кратчайший путь в колонию, потому что почти весь город давно оборудован видеокамерами. По ним и удалось вычислить подогреваемого. Им оказался 22-летний житель Липецка, который нигде не работает.
Электросамокат – конечно, не роскошь, но по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» молодому человеку, у которого было изъято похищенное, грозит до 5 лет лишения свободы.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
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