Выходные в Липецке: Фредди Меркури «оживят», память о великом режиссёре, зима наконец-то пришла

Рассказываем, как весело, полезно и достойно провести наступивший уикенд.

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В субботу, 8 февраля, столбик термометра опустится 4-6 градусов мороза, а на следующий день ещё ниже – до 5-7 градусов ниже нуля. Снега или каких-либо других осадков не ожидается.











8 февраля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улице Железнодорожной.









Если вы действительно хотите волшебства, то приходите 8 февраля в 17:00 в концертный зал «Унион» (ул. К. Маркса, 2).Ансамбль народных инструментов «Тамбов» исполнит музыкальную сказку «Варвара Ивановна» (6+).















Это произведение композитора Олеси Ростовской и архангельского писателя и фольклориста Бориса Щерина, по сказкам которого сняты известные мультики «Волшебное кольцо», «Перепелиха», «Тигренок на подсолнухе», «Мартынко». Вас ждёт не просто волшебная история, а целое музыкальное шоу, где каждый музыкант раскроется ещё и как артист. Солистами выступят Роман Баранов (балалайка прима), Степан Кочетов (баян), Андрей Клюшников (балалайка-контрабас).

В воскресенье, 9 февраля, доставьте своему ребёнку максимум удовольствия, сводив его в 12:00 в «Унион» на музыкальное представление «Кощей Бессмертный» (6+).





На сцене — Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, дирижер программы Антон Коротун, который воплотит в жизнь волшебные мотивы и чарующие мелодии, наполненные национальным колоритом и народным фольклором. Автор видеоряда — Иван Попов. Сказку читают Татьяна Никиреева и Артём Тарасов.









Артём Тарасов

А Липецкая государственная филармония приглашает юных ценителей прекрасного (можно с родителями) на занятия из цикла «Музыка развивает» (0+). Особенно рекомендуется для детей от 2 до 4 лет, продолжительность одного занятия 40 минут в группе не более 20 человек. Уроки офер-педагога Юлии Моисеенко состоятся 8 февраля в 11:00 и в 12:00.





На сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) 8 февраля в 18:00 состоится трибьют-шоу группы «Queen» (16+).









Если же вам милее «берёзонька», то и для вас 8 февраля найдётся концерт по душе. В Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 15:00 состоится отчётный концерт Народного академического хора «Россия» им. А. Н. Крюкова (6+)









А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в субботу в 19:01 начнётся концерт инструментальной музыки «Сказание» талантливого музыканта и композитора Алексея Полянина (12+).













Сеансы 8 февраля в 12:00 и в 15:00.

А ещё 8 февраля в 17:00 в малом зале ОЦКНТ липецкий киноклуб «Ностальгия» проведёт традиционное заседание и покажет фильм «Простая история». США, Франция, Великобритания, 1999. Режиссёр Дэвид Линч (12+).













Кадр из кинофильма





Вход свободный.





Театр

История в 2000-е годы на Балканах. Хозе - солдат НАТО - встречает в небольшом городке девушку, которая, несмотря на свой юный возраст, пережила все ужасы войны. С ее семьей расправились американцы, а солдаты-миротворцы надругались над ней. Это страдающая, ненавидящая мужчин женщина. Вотличие от классической героини Мериме, которая не любит никого и ничего, кроме собственной свободы, эта женщина по-настоящему любит Хозе.















Литературно-музыкальный вечер





Отличным завершением выходных может стать вечер в «Библиотеке» 9 февраля в 17:00. Его посвятят рассказам А.Чехова и К.Паустовского (12+).















Дина Кюнбергер





Хозяйка культурного пространства Дина Кюнбергер прочитает рассказы, а на фортепиано ей подыграет Михаил Суходолов. Оба автора мастерски используют недосказанность. В их рассказах часто оставлены пробелы, которые заставляют читателя задуматься над истинным смыслом отношений между персонажами. Это создает ощущение неопределенности в понимании любви.

Первым делом поднимем липчанам настроение песней в исполнении гостя из Воронежа Ивана Иващенко.Композицию собственного сочинения «Край родной» он спел 31 января во время концерта в АРТ-пространстве «Модное место». А липецкий видеооператор Аркадий Свиридов всё запечатлел для истории.9 февраля с 10:00 до конца ремонта комфорт временно испарится на улицах Вермишева, 23, 24; Союзной, 15; Ульяны Громовой, 2, 2а, 4, 7; на проспекте Победы, 3а.Отключений света на выходных не запланировано.А для 1-4 классов в этот же день в 14:00 состоится «Музыкальное погружение»Это возможность познакомиться с азами музыки и открыть в себе новые таланты.Фредди Меркури или человек, очень на него похожий, выступит перед липччанами. Не берёмся судить, насколько портретно и музыкально точно сумеют «возродить» на полтора часа знаменитую (и, вероятно, лучшую в истории музыки) группу, но энергию и мощь рок-музыки обещают твёрдо.Концерт проводят совместно с фондом помощи тяжелобольным детям «Вместе делаем добро», вся выручка от билетов пойдёт этой организации для благих целей.Автор создает музыку на гитаре и фортепиано, отражая гармонию человека с природой. Сейчас у него как раз гастрольный тур - от Мурманска до Камчатки.В ОЦКНТ продолжают кинопоказы. На очереди семейная комедия «Новый год в Берёзовке». Россия, 2024. Режиссёр Ольга ЛандВ предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Алексей Шевченков.Мероприятие посвящено памяти недавно скончавшегося классика кино Дэвида Линча (20.01.1946 – 16.01.2025). На экране очень светлая, душевная и необыкновенно трогательная сказка-одиссея от «великого и ужасного» режиссёра, приучившего нас к мрачным, гротескным и одновременно чуть смешным историям, извлекающим из обыденного подсознания бесчисленные запасы «мистической жути». Взяв за основу реальный эпизод из жизни старика, отправившегося за тридевять земель к пережившему инсульт брату на … газонокосилке, он снял, действительно, «простую историю», которая не может не стать уроком для всех и каждого. Уроком любви, всепрощения, трепетного отношения друг к другу, уроком обыкновенной человеческой красоты…Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) представляет 8 февраля в 18:00 спектакль «Кармен иначе»9 февраля в 18:00 на сцене постановка «Любовь, как стихийное бедствие (Месяц в деревне» по произведениям И. ТургеневаТихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в гостя несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы. Ни муж хозяйки, ни давний ее друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.