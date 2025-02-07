В выходные холодную воду в Липецке отключат на пяти улицах

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, в субботу без холодной воды останутся жители одной улицы, в воскресенье – четырех, предупредили в «РВК-Липецк».



В субботу, 8 февраля, с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улицы Железнодорожной.В воскресенье, 9 февраля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 2, 2а, 4, 7 по улице У. Громовой, № 15 по улице Союзной, №№ 23, 24 по улице Вермишева, № 3а на площади Победы.Воду будут подвозить по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.