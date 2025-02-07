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Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
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Спорт
Читать все
Общество
5302
07.02.2025 20:59
4

В выходные холодную воду в Липецке отключат на пяти улицах

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, в субботу без холодной воды останутся жители одной улицы, в воскресенье – четырех, предупредили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 8 февраля, с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улицы Железнодорожной. 

В воскресенье, 9 февраля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 2, 2а, 4, 7 по улице У. Громовой, № 15 по улице Союзной, №№ 23, 24 по улице Вермишева, № 3а на площади Победы. 

Воду будут подвозить по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Нюра
вчера, 15:20
Интересно а где у нас находится Союзная 23 дом 24 знаю т.к сама живу на Союзной
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А.
вчера, 13:57
Надо сразу класть трубы хорошие! И надолго хватит..
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Читатель
вчера, 06:54
Кто планировал работы в феврале?
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Ирина
07.02.2025 21:36
Класс.
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