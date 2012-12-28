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сегодня, 07:08
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У семьи из Краснинского округа нашли 1588 пачек сигарет

А ещё — нелегальное спиртное. Все это они продавали односельчанам. 

У семьи из Краснинского округа —  69-летнего мужчины и его 61-летней жены нашли 1588 пачек сигарет и 35 бутылок спиртного. Они обвиняются в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции ( по пункту «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

«В ходе предварительного расследования установлено, что 69-летний краснинец и его 61-летняя супруга незаконно хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную и табачную продукцию различных наименований, в том числе с поддельными федеральными специальными марками. Ее нашли в постройках, гараже и в салоне автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Пара продавала все это односельчанам по ценам ниже рыночных. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
алкоголь
сигареты
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Комментарии (1)

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Эх
42 минуты назад
Хорошо, хоть не потравили односельчан, "бизнесмены" .
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