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Происшествия
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сегодня, 07:08
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У семьи из Краснинского округа нашли 1588 пачек сигарет
А ещё — нелегальное спиртное. Все это они продавали односельчанам.
«В ходе предварительного расследования установлено, что 69-летний краснинец и его 61-летняя супруга незаконно хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную и табачную продукцию различных наименований, в том числе с поддельными федеральными специальными марками. Ее нашли в постройках, гараже и в салоне автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Пара продавала все это односельчанам по ценам ниже рыночных. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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