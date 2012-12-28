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В России
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31 минуту назад
Мошенники в РФ стали использовать виртуальные образы карт своих жертв
Мошенники придумали схему с использованием виртуальных образов карт своих жертв.
Позвонившие злоумышленники убеждают жертву, что ее средства пытаются похитить, а для безопасности сбережений нужно установить приложение якобы Центрального банка. Преступники могут по-разному называть такое фальшивое приложение. При его установке аферист запрещает жертве использовать смартфон. После завершения установки мошенники просят жертву запустить приложение, «поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».
Такое приложение создает виртуальный образ банковской карты. Преступники могут удаленно использовать его на своих гаджетах для снятия денег в банкоматах, где поддерживается бесконтактная технология. Таким образом, вместо банковской карты жертвы они прикладывают к банкомату свой же телефон.
В ЦБ советуют обратиться в банк в случае сомнений по поводу сохранности сбережений. Номера банков можно найти на обратной стороне банковских карт или на их официальных сайтах. Кроме того, в ЦБ напомнили о том, что нельзя устанавливать приложения по просьбе незнакомцев или раскрывать им свои банковские данные.
Кроме того, мошенники могут рассылать фальшивые квитанции ЖКХ, которые внешне не отличаются от настоящих. Расчет делается на то, что граждане не проверят реквизиты и автоматически оплатят задолженность, отсканировав QR-код, — передает РБК.
Преступники также отправляют вредоносное ПО, замаскированное под приглашения на свадьбу. Кроме того, они рассылают трояны под видом фото или видео, сопровождая такие вирусы вопросом «Это ты на фото?», «Это ты на видео?». Вместо фото или видео — файл с расширением apk.
Злоумышленники создают и поддельные сайты. На таких порталах могут размещаться поддельные номера телефонов службы поддержки «Госуслуг». Позвонивший по ним будет уверен, что общается с представителем сервиса, и готов к выполнению инструкций. Но говорить с ним будет не сотрудник поддержки — звонок поступит мошенникам.
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