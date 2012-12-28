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В России
25
17 минут назад

Новая администрация США стала самой молодой за четверть века

По подсчетам «Известий», средний возраст ключевых членов новой администрации президента США Дональда Трампа составляет 51,8 года. В выборку попали такие должности, как вице-президент, главы Пентагона, Госдепа США, минторга, минфина, администрации президента, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и пресс-секретарь Белого дома.

Согласно подсчетам, нынешняя команда Трампа заметно «молодеет» на фоне предшественников. Так, средний возраст администрации Байдена (2021–2025) составляет 57 лет. Первый и второй сроки Барака Обамы (2009–2017) показали цифры 57,7 и 56,6 года, период правления Джорджа Буша – младшего (2001–2009) — 55,2 и 57,6 года. Демократ Билл Клинтон, несмотря на наличие также довольно молодой команды в первый срок, всё равно уступил действующей администрации — 52,6 года. Однако в свою вторую попытку Клинтон собрал людей на год моложе нынешнего офиса республиканца — 50,8 года. По сравнению со своим первым сроком (57,3 года) Трамп «омолодил» свою команду почти на шесть лет.

Еще один контраст между командами Трампа и его предшественника Байдена — количество детей у членов администрации. Если у назначенцев нового президента в общей сложности 24 ребенка, то у команды предыдущего — лишь девять.

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