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17 минут назад
Новая администрация США стала самой молодой за четверть века
Согласно подсчетам, нынешняя команда Трампа заметно «молодеет» на фоне предшественников. Так, средний возраст администрации Байдена (2021–2025) составляет 57 лет. Первый и второй сроки Барака Обамы (2009–2017) показали цифры 57,7 и 56,6 года, период правления Джорджа Буша – младшего (2001–2009) — 55,2 и 57,6 года. Демократ Билл Клинтон, несмотря на наличие также довольно молодой команды в первый срок, всё равно уступил действующей администрации — 52,6 года. Однако в свою вторую попытку Клинтон собрал людей на год моложе нынешнего офиса республиканца — 50,8 года. По сравнению со своим первым сроком (57,3 года) Трамп «омолодил» свою команду почти на шесть лет.
Еще один контраст между командами Трампа и его предшественника Байдена — количество детей у членов администрации. Если у назначенцев нового президента в общей сложности 24 ребенка, то у команды предыдущего — лишь девять.
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