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Общество
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57 минут назад
В селе Косыревка построят детский сад
Начальная цена контракта на строительство 410,4 миллиона рублей.
Строительство детского сада на улице на улице Южной должно начаться уже в марте 2025 года, а завершиться — к 1 декабря 2026 года.
О возможном строительство детского сада в Косыревке еще летом прошлого года говорил губернатор Игорь Артамонов: в Косыревке больше 500 детей в возрасте до шести лет. В селе 93 многодетных семьи.
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