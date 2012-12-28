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В селе Косыревка построят детский сад
Общество
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206
57 минут назад

В селе Косыревка построят детский сад

Начальная цена контракта на строительство 410,4 миллиона рублей.

В селе Косыревка Липецкого округа должен появиться детский сад на 260 мест. Соответствующий лот выставлен на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта 410 миллионов 401 тысяча 151 рубль.

Строительство детского сада на улице на улице Южной должно начаться уже в марте 2025 года, а завершиться — к 1 декабря 2026 года.

О возможном строительство детского сада в Косыревке еще летом прошлого года говорил губернатор Игорь Артамонов: в Косыревке больше 500 детей в возрасте до шести лет. В селе 93 многодетных семьи.
детский сад
строительство
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