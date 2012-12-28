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Происшествия
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сегодня, 10:00
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Из липецкого ресторана украли 222 тысяч рублей и смартфон
Подозревают 24-летнего жителя Краснодара.
«В краже подозревают 24-летнего жителя Краснодара. Под видом посетителя он вошёл в ресторан, незаметно проник в служебное помещение, где из тумбочки похитил деньги и телефон, принадлежащие заведению. Следствие располагает сведениями о причастности подозреваемого к совершению других имущественных преступлений на территории нашего региона и Воронежской области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый арестован на время следствия. Его действия квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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