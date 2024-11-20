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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День рождения русской водки – «Казаки России» спляшут, по всему городу песни и танцы

В пятницу липчан ждёт невероятно насыщенная культурная программа.

Жарче, чем в 1918 году

И вновь Липецк идёт на температурный рекорд – как и всю неделю. День пройдёт без существенных осадков, а столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов.

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За всю историю наблюдений самым тёплым 31 января было в 1918 году – 3 градуса тепла.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградской, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 21, 22а; Пестеля, 36а, 38, 38/3, 38/4; Писарева, 1, 2а, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 16, 22, 35, 37, 112а; Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а; Тихой, 24; Ярославской, 13, 19.

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Временно будут вынуждены забыть об удобствах и жители частного сектора на улицах Бурлакова, Добровской, Железногорской, Патриотической, Светлова, Тихой, Ярославской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества улицы Баумана; Васильковая; Зегеля, 1; Земляничная, 21, 29; Надежды, д. 1-14; с 09:00 до 16:00 - З. Космодемьянской, 1а; с 10:00 до 17:00 – 10-я Шахта; Винницкая, 22; Задорожная, 23, 23а; Маршала Рыбалко; Муравьева, 4; Одоевского, 2, 2а, 10; Подсобное хозяйство; Садовая, 1-18; Харьковская; Шахтерская, 7а, 11а, 12; садоводчества «Восход» и «Металлург - 2».

С 14:00 до 17:00 погрузятся во мрак улицы Архангельская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханская, 9, 21; Силикатная, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманская.

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Отключения на срок до 3-х часов в связи с монтажом приборов учёта ждут в промежутке с 8:00 до 18:00 улицы Металлургов, 1, 3; Фестивальную, 1, 5; с 09:00 до 17:00 - Осенний проезд, 10, 11, 12, 14, 8; Осипенко, 18, 20; Спиртзаводскую, 1, 4, 5, 7, 9, 11; Фестивальную, 1а; с 13:00 до 17:00 – дом на улице Металлургов. 2.

Пробки

Пятница – день, когда в городе нередко затор затором погоняет. Потому сегодня особенно важно следить за «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые могут сильно выручить.


Важнейший праздник года

31 января 1865 года ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Дата считается неформальным днем рождения русской водки. В 1894-м напиток Менделеева был запатентован под названием «Московская особенная», с тех пор водка стала одним из символов России, наряду с самоваром, балалайкой и матрешкой.

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Кормилец...

Рассказы о том, что Менделеев определил оптимальную 40-градусную крепость напитка – миф. Во-первых, исследователь писал о 36 градусов (польская водка, например – 38 градусов); во-вторых первый указ о применении 40-градусного стандарта водки относятся к 1843 году, тогда Менделееву было всего 9 лет. Введён он был для более удобного расчета акциза т.е. налога.

Употребляли в России всё, что горело – большинство напитков изготавливали кустарным способом и не подгоняли под единый стандарт. В 1894 году по инициативе министра финансов Сергея Юльевича Витте в целях защиты населения от некачественного алкоголя, а также в целях большего пополнения казны вводится казённая водка – для расчета крепости уже рассчитывали округлённый менделеевский стандарт – 40 градусов. Казенная так понравилась скрепному населению, что первый раз «сухой закон» в государстве пришлось вводить не во время горбачёвской перестройки, а после начала Первой мировой войны – в 1914 году, ведь чудо-богатыри предпочитали пить, а не воевать.

Казаки

Ансамбль «Казаки России» вновь признается в любви к родной стране. Любовь эта крепнет день ото дня, ведь в другие страны не пускают. А в Городском дворце культуры» (ул. Коммунистическая, 20) можно вдоволь петь и танцевать с программой «Я люблю тебя, Россия» (12+). Начало в 19:00.

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Рождество по-тамбовски

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:00 выступит Тамбовский государственный академический ансамбль песни и танца «Ивушка» (6+).

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Гости представят программу под названием «Русское Рождество».

Певец из Воронежа

В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) в 19:00 состоится очередной знаменитый квартирник. Липчан порадует творчеством исполнитель из Воронежа Иван Иващенко, который поёт в основном свои собственные песни (12+).

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Фото vk.com

Дом музыки

Виртуальный концерт состоится в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры начнётся прямая трансляция из зала Московской филармонии концерта известного певца Бориса Пинхасовича (12+).

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Знаменитый баритон споёт арии и романсы.

Живописец из Лебедяни

Новая выставка откроется в 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) под названием «Картины настроения» (6+).

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Своё творчество в разных жанрах представит лебедянский художник Василий Черных. Вход на выставку бесплатный.

Флорентийская мозаика

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 15:00 состоится лекция художника и искусствоведа Владимира Зеленова «Краски каменной палитры», посвященная мозаике Флоренции(12+).
Флорентийская, комессо, пьетра дуре, пластинчатая, штучная - это всё названия одного из самых сложных видов мозаичного творчества, когда из пластинок поделочного камня создаётся изображение. Родина эксклюзивной технологии - Италия. Именно во Флоренции в 1586 году князья Медичи создали мастерские по обработке полудрагоценных камней «Galleria dei Lavori».

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Мозаичная техника «Commesso Fiorentino»

В лекции расскажут и о развитии мозаичного дела в России. Развитие – это, конечно, хорошо, но в богатых домах до сих пор предпочитают итальянскую, а не отечественную плитку.

Вход свободный.

Лига чтецов

В художественном музее (ул. Ленина, 7а) в 16:00 начнёт звучать художественное слово – стартует большой турнир Лиги чтецов (12+).

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Участников ожидают турниры по рифмованию, по скорочтению, по литературным диалогам, по литературному стендапу, причём желающие могут принять участие во всех испытаниях!

Допускаются школьники 8-11 классов и да прибудет с вами сила!

Дорогие липчане! Если будете сегодня отмечать День рождения национального напитка, то не переусердствуйте, чтобы завтра самому читать новости на GOROD48, а не чтобы читали про вас. Мы работаем 24/7 и ежедневно обеспечиваем липчан свежей информацией. Чаще заходите на сайт и будете в курсе всех событий, что особенно ценно в наше время. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Судьба человека
15 минут назад
После. первого стакана не закусывю.... И после второго не привык закусывать...
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дилетант
50 минут назад
что такое турнир по литературному стендапу среди школьников ?
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Антуан
сегодня, 09:04
Казаки России крутые!
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Елена
сегодня, 08:56
Почему Казаки России не выступают в новом здании.
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