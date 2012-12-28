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Общество
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43 минуты назад
«Катков этой зимой нет! Пожалуйста, канализационные стоки замерзли!»
Вода растеклась по двору и частично замерзла, ходить приходится с опаской.
— Катков этой зимой нет! Пожалуйста, канализационные стоки замерзли! — возмущаются местные жители.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 рассказали, что в сетях водоотведения произошел засор и пообещали направить бригаду для его устранения. Уточнив, что аварийные бригады водоканала выезжают на устранение засоров по 20 раз за сутки.
«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», — напомнили в компании.
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