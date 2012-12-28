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Во дворе дома № 2 по улице Крайней (эта небольшая улица находится почти в центре города, рядом с площадью Победы и улицей Советской) из колодца течет рубей. Судя по запаху — канализационные стоки.Вода растеклась по двору и частично замерзла, ходить приходится с опаской.— Катков этой зимой нет! Пожалуйста, канализационные стоки замерзли! — возмущаются местные жители.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 рассказали, что в сетях водоотведения произошел засор и пообещали направить бригаду для его устранения. Уточнив, что аварийные бригады водоканала выезжают на устранение засоров по 20 раз за сутки.«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», — напомнили в компании.