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В декабре инфляция в Липецкой области достигла 10%
Экономика
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Экономика
211
30 минут назад
2

В декабре инфляция в Липецкой области достигла 10%

Она сложилась выше, чем в ЦФО и по России в целом.

Инфляция в Липецкой области увеличилась с 9,05% в ноябре до 10,01% в декабре 2024 года. При этом она сложилась выше, чем в ЦФО (9,92%) и по России в целом (9,52%), где годовая инфляция также повысилась. Такие данные приводят в Липецком отделении Банка России.

«Инфляция в регионе ускорилась из-за роста издержек производителей товаров и поставщиков услуг, ослабления рубля и высокого спроса на отдельные непродовольственные товары. Также сократилось предложение на некоторых товарных рынках», — поясняют в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.

Цены на продовольственные товары выросли на 12,73% после 10,54% в ноябре. Возросли издержки птицеводов и переработчиков куриного мяса. Причина – рост расходов на корма, логистику и упаковку. Также увеличились затраты на оплату труда работников из-за дефицита кадров. Поэтому росли цены на охлажденную и мороженую курицу.

Тепличные хозяйства региона перенесли в стоимость продукции возросшие расходы на электроэнергию, зарплату и логистику. Кроме того, из-за ослабления рубля в последние месяцы подорожали импортные овощи. В итоге подорожали помидоры и огурцы.

Из-за снижения объемов вылова и переработки рыбы сократилось ее предложение на внутреннем рынке. Мороженая рыба, соленая сельдь и лососевая икра подорожали сильнее, чем в прошлом месяце.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре повысился до 6,63% после 6,4% в ноябре.

На внутреннем рынке в декабре несколько сократилось предложение моторного топлива. Вместе с тем выросли издержки нефтяных компаний и независимых АЗС, в том числе на логистику. В итоге цены на бензин в годовом сопоставлении росли быстрее.

Рост биржевых цен на золото и высокий спрос позволил ювелирным фабрикам перенести в стоимость продукции возросшие издержки: цены на ювелирные изделия росли сильнее.

В Липецкой области годовой темп прироста цен на услуги увеличился с 10,71% в ноябре до 10,8% в декабре.

У автосервисов выросли издержки на инструменты и расходные материалы, в том числе из-за ослабления рубля. Также увеличились затраты на оплату труда и содержание помещений. В результате цены на ремонт и техническое обслуживание автомобилей в декабре росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в декабре до 9,08% после 8,18% в ноябре и была ниже общего уровня инфляции в регионе (10,01%).

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. В декабре по сравнению с ноябрем рост цен ускорился.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Р
4 минуты назад
По плану. Жизнь улучшается так по Тв говорят
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Веселая вдова
7 минут назад
Из выше сказанного вывод-во всем виноват только Байдин.
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