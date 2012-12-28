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Общество
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17 минут назад
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
23 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды ограничат потребителям девяти улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132 по проспекту Победы, №№ 6, 20 по улице Центральной, № 1 по улице Геологической, №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, № 2а по улице Монтажников, № 11 по улице Юношеской, №№ 61, 63, 65, 67 по улице Интернациональной, на улице Баумана, в садоводчествах «Мечта», «Надежда», «Тепличное».
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