На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

23 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды ограничат потребителям девяти улиц, предупредили в компании.





С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 13, 13а по улице Зегеля, №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а по улице Энгельса, № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, частный сектор улиц Озерной, Энгельса, Известковой.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132 по проспекту Победы, №№ 6, 20 по улице Центральной, № 1 по улице Геологической, №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, № 2а по улице Монтажников, № 11 по улице Юношеской, №№ 61, 63, 65, 67 по улице Интернациональной, на улице Баумана, в садоводчествах «Мечта», «Надежда», «Тепличное».