Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Общество
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сегодня, 17:09
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49-летний работник автосервиса получил 11 лет колонии за убийство приятеля
Сыну убитого он должен выплатить полтора миллиона рублей.
Кроме того, в пользу потерпевшего — сына убитого взыскана компенсация морального вреда в полтора миллиона рублей. Сам сын требовал два миллиона.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 11 ноября 2022 года мужчина в компании потерпевшего отдыхал в ресторане, а потом компания из трёх человек решила продолжить застолье в помещении автосервиса. Женщину в какой-то момент проводили домой, вызвав ей такси. В автосервисе остались двое собутыльников.
А утром 12 ноября 2022 года пьяный уроженец Тольятти в ходе ссоры до смерти избил своего приятеля в автосервисе, где сам жил и работал. Помещение мужчина снимал, вложив в дело все свои сбережения, продав квартиру и машину.
Потерпевшему он нанёс не менее пяти ударов неустановленным твердым предметом по голове, спине и груди. Оба участника конфликта были пьяны. В результате 51-летний мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.
В суде мужчина вину не признал, настаивая на своей непричастности к убийству приятеля, c которым они были знакомы с 1998 года, никогда не конфликтовали и часто проводили время вместе.
Он настаивал, что приятеля мог убить кто-то другой, а потом затащил труп в автосервис, чтобы его подставить. А заодно измазать всё кровью, забрызгать подсобное помещение и заснять видео с трупом. Но показания свидетелей и записи с камер наблюдения эти доводы опровергли.
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