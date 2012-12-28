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сегодня, 17:09
3

49-летний работник автосервиса получил 11 лет колонии за убийство приятеля

Сыну убитого он должен выплатить полтора миллиона рублей.

Липецкий районный суд приговорил 49-летнего липчанина за убийство 51-летнего знакомого в автосервисе в селе Сырское (по части первой статьи 105 УК РФ).

Кроме того, в пользу потерпевшего — сына убитого взыскана компенсация морального вреда в полтора миллиона рублей. Сам сын требовал два миллиона.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 11 ноября 2022 года мужчина в компании потерпевшего отдыхал в ресторане, а потом компания из трёх человек решила продолжить застолье в помещении автосервиса. Женщину в какой-то момент проводили домой, вызвав ей такси. В автосервисе остались двое собутыльников.

А утром 12 ноября 2022 года пьяный уроженец Тольятти в ходе ссоры до смерти  избил своего приятеля в автосервисе, где сам жил и работал. Помещение мужчина снимал, вложив в дело все свои сбережения, продав квартиру и машину.

Потерпевшему он нанёс не менее пяти ударов неустановленным твердым предметом по голове, спине и груди. Оба участника конфликта были пьяны. В результате 51-летний мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В суде мужчина вину не признал, настаивая на своей непричастности к убийству приятеля, c которым они были знакомы с 1998 года, никогда не конфликтовали и часто проводили время вместе.

Он настаивал, что приятеля мог убить кто-то другой, а потом затащил труп в автосервис, чтобы его подставить. А заодно измазать всё кровью, забрызгать подсобное помещение и заснять видео с трупом. Но показания свидетелей и записи с камер наблюдения эти доводы опровергли.
убийство
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Казинка
сегодня, 21:06
Есть такие, кто кушает дома ложками красную икру, а на работе роллтон
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Фунтик
сегодня, 20:16
Теперь другое жильё будет
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да уж
сегодня, 18:14
Отдыхали в ресторане,но жил чувак в автосервисе....
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