Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
На Соборной площади прорвало канализацию
Общество
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Происшествия
В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Происшествия
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Происшествия
В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт
Происшествия
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
На ямы в Липецке положат прибором
Общество
Читать все
Коммунисты просят содействия прокуратуры в ремонте памятника Ленину
Общество
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
Происшествия
В Лебедяни погиб 17-летний парень
Происшествия
В Липецке определяются с границами трезвости
Общество
18-летнего администратора телеграм-канала оштрафовали за пропаганду наркотиков
Происшествия
«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
Происшествия
Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Происшествия
В «Елецком» разбили табличку закладного камня памятника ветеранам боевых действий
Происшествия
Ельчанин угнал две машины, чтобы съездить на рыбалку в Ростов и обратно
Происшествия
Читать все
Происшествия
439
сегодня, 11:56
7

18-летнего администратора телеграм-канала оштрафовали за пропаганду наркотиков

Парень разместил сообщение о возможности приобретения наркотиков с указанием номера банковской карты.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел жалобу 18-летнего парня на постановление мирового судьи по делу о пропаганде наркотиков с использованием интернета (по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 июля 18-летний администратор одного из телеграмм-каналов разместил изображения рекламного характера о возможности приобретения наркотиков с указанием номера банковской карты, на которую можно произвести оплату.

Постановлением мирового суда его оштрафовали на пять тысяч рублей. Но юноша попытался штраф обжаловать, пояснив, что судом не установлено, кто являлся администратором телеграмм-канала, на чье имя зарегистрирован номер и кто осуществлял распространение сведений.

Усманский районный суд утвердил постановление мирового судьи, поскольку доводы парня были опровергнуты собранными по делу доказательствами.
наркотики
0
0
3
1
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шолом
34 минуты назад
В армию его!
Ответить
ха
сегодня, 13:08
штраф и все? лет 10 надо дать что бы не повадно было
Ответить
Сергей
41 минуту назад
А за что? Если за убийство 8? Это административное правонарушения, уголовет здесь нет.
Ответить
Нормально
сегодня, 12:44
Завтра кто-то разместит мои данные.... а я по статье пойду? А правда! Он сам разместил? Или теперь любого можно так посадить....
Ответить
Зима
сегодня, 12:14
За такое - надо не на 5000 штрафовать, а на 50 000, как минимум!
Ответить
Эт
сегодня, 12:48
Точно.
Ответить
Сергей
40 минут назад
Точно. В смысле? За утечку банковских данных и то 10 тысяч. А здесь просто ТО-канал.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru