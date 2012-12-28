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сегодня, 11:56
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18-летнего администратора телеграм-канала оштрафовали за пропаганду наркотиков
Парень разместил сообщение о возможности приобретения наркотиков с указанием номера банковской карты.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 июля 18-летний администратор одного из телеграмм-каналов разместил изображения рекламного характера о возможности приобретения наркотиков с указанием номера банковской карты, на которую можно произвести оплату.
Постановлением мирового суда его оштрафовали на пять тысяч рублей. Но юноша попытался штраф обжаловать, пояснив, что судом не установлено, кто являлся администратором телеграмм-канала, на чье имя зарегистрирован номер и кто осуществлял распространение сведений.
Усманский районный суд утвердил постановление мирового судьи, поскольку доводы парня были опровергнуты собранными по делу доказательствами.
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