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Общество
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вчера, 16:21
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На ямы в Липецке положат прибором
Теперь просадки асфальт сотрудники департамента развития территории мэрии будут измерять с помощью специального инструмента.
— Ранее все огрехи подрядчиков просто фотографировали, прикладывая к ним обычную линейку. Однако в ряде случаев суды не понимали, как можно с помощью таких измерений определить глубину изъянов покрытия дорог и тротуаров. Новый прибор позволит избегать неопределенности в отношениях с подрядчиками городской администрации и с судебными органами. Такими рейками, кстати, давно пользуются сотрудники ГАИ и прокуратуры, — сообщили GOROD48 в мэрии.
Работу рейки, цена которой начинается от 49 000 рублей, сегодня проверила одна из городских управ. Местом измерения провала асфальта стал заезд к дому №7 по улице 4-й Пятилетки с дороги по улице Шкатова. Здесь 28 октября прошлого года сотрудники департамента развития территории поймали на горячем «РВК-Липецк» — подрядчик горводоканала, ООО «ТВЭС» латал дорогу на месте свой очередной, оказавшейся пиратской раскопки, на которую «РВК-Липецк» не получил разрешения от УГС.
Да, есть в Липецке и такие ямы, выкопанные энергетиками тайно. Тогда неприятную ситуацию пояснил заместитель начальника цеха по ремонту сетей и сооружений «РВК-Липецк» Андрей Долгов:
— Это был наш подрядчик. Но мы все тут уже закопали! Мне дали команду — я делаю! Если бы мне об этой раскопке сказали вовремя, я бы давно тут все сделал. На этот момент у меня — 280 раскопок по городу!
Кстати, новый асфальт на улице Шкатова и вообще на Карьере появился два года назад. Но уже в прошлом году его вскрывали подрядчики «РВК», чтобы залатать трубы. Кстати, асфальт на месте своих раскопок горводоканал восстановил лишь частично — напротив 20-го и 22-го домов на Шкатова на месте новой пешеходной дорожки до сих пор остались заплатки из щебня.
А вот у поворота к дому на улице 4-я Пятилетка уже провалилась новая асфальтная латка, которой всего-то сто дней, не больше.
— Сейчас мы замерили весь провал нашим новым инструментом. Глубина просадки асфальта составила 94 миллиметра. На основании замеров мы составим предостережение о недопустимости нарушений городских Правил благоустройства города и направим его компании «ТВЭС». Если в течение 10 дней на нее должным образом не отреагируют, подрядчика «РВК» оштрафуют по нашему иску, что, кстати, не является основанием не восстановить нарушенное благоустройство, — сказали в департаменте.
В прошлом году департамент развития территории выдал хозсубъектам 1 386 предписаний о необходимости восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ. За неисполнение в срок таких предписаний составлено 508 административных материалов. По искам ведомства суд обязал бизнес выплатить 5 195 000 рублей штрафов, их них 537 тысячи — уже в январе этого года.
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