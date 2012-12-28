Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следственный комитет вмешается в дело по иску УК к блокаднице о кондиционере
Общество
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
Происшествия
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
На Соборной площади прорвало канализацию
Общество
Сегодня в Липецке: День сыра, Колбаско и липчанам иногда противны ценности работодателей
Общество
В Воронежской области погиб 18-летний водитель-липчанин: он врезался в грузовик
Происшествия
Климатическая зима в Липецкой области так и не наступила
Погода в Липецке
В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Происшествия
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Происшествия
Читать все
На Соборной площади прорвало канализацию
Общество
На ямы в Липецке положат прибором
Общество
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
Закрытый показ «Авторское кино Черноземья» собрал аншлаг
Культура
Липецкая вечеЁрка: замерзающий дом, минирование школ и зимние урожаи
Общество
Елки до мая в Липецке нарядными держать не будут
Общество
В Липецкую область придут легкие морозы — без снега
Погода в Липецке
Посредник в продаже машины оказался мошенником
Происшествия
В районе Новолипецка снизят давление холодной воды
Общество
Читать все
Общество
1852
вчера, 16:21
39

На ямы в Липецке положат прибором

Теперь просадки асфальт сотрудники департамента развития территории мэрии будут измерять с помощью специального инструмента.

Городская администрация купила дорожную рейку «РДУ-КОНДОР». С помощью прибора городской департамент развития территории будет измерять ямы на дорогах.

— Ранее все огрехи подрядчиков просто фотографировали, прикладывая к ним обычную линейку. Однако в ряде случаев суды не понимали, как можно с помощью таких измерений определить глубину изъянов покрытия дорог и тротуаров. Новый прибор позволит избегать неопределенности в отношениях с подрядчиками городской администрации и с судебными органами. Такими рейками, кстати, давно пользуются сотрудники ГАИ и прокуратуры, — сообщили GOROD48 в мэрии.

Работу рейки, цена которой начинается от 49 000 рублей, сегодня проверила одна из городских управ. Местом измерения провала асфальта стал заезд к дому №7 по улице 4-й Пятилетки с дороги по улице Шкатова. Здесь 28 октября прошлого года сотрудники департамента развития территории поймали на горячем «РВК-Липецк» — подрядчик горводоканала, ООО «ТВЭС» латал дорогу на месте свой очередной, оказавшейся пиратской раскопки, на которую «РВК-Липецк» не получил разрешения от УГС.

Да, есть в Липецке и такие ямы, выкопанные энергетиками тайно. Тогда неприятную ситуацию пояснил заместитель начальника цеха по ремонту сетей и сооружений «РВК-Липецк» Андрей Долгов:

— Это был наш подрядчик. Но мы все тут уже закопали! Мне дали команду — я делаю! Если бы мне об этой раскопке сказали вовремя, я бы давно тут все сделал. На этот момент у меня — 280 раскопок по городу!

Кстати, новый асфальт на улице Шкатова и вообще на Карьере появился два года назад. Но уже в прошлом году его вскрывали подрядчики «РВК», чтобы залатать трубы. Кстати, асфальт на месте своих раскопок горводоканал восстановил лишь частично — напротив 20-го и 22-го домов на Шкатова на месте новой пешеходной дорожки до сих пор остались заплатки из щебня.

07de4955-5e92-4323-9375-ba0ac00a5d33.jpg

А вот у поворота к дому на улице 4-я Пятилетка уже провалилась новая асфальтная латка, которой всего-то сто дней, не больше.

562cea1b-0fb9-410c-ac0a-dae46ec24b43.jpg

72eaacbf-aace-4686-87ea-7c71f4d49e3a.jpg

afef0d8e-ac18-41cd-9ce7-a9fd3295ab86.jpg

— Сейчас мы замерили весь провал нашим новым инструментом. Глубина просадки асфальта составила 94 миллиметра. На основании замеров мы составим предостережение о недопустимости нарушений городских Правил благоустройства города и направим его компании «ТВЭС». Если в течение 10 дней на нее должным образом не отреагируют, подрядчика «РВК» оштрафуют по нашему иску, что, кстати, не является основанием не восстановить нарушенное благоустройство, — сказали в департаменте.

В прошлом году департамент развития территории выдал хозсубъектам 1 386 предписаний о необходимости восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ. За неисполнение в срок таких предписаний составлено 508 административных материалов. По искам ведомства суд обязал бизнес выплатить 5 195 000 рублей штрафов, их них 537 тысячи — уже в январе этого года.
благоустройство
раскопки
4
0
1
5
16

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Карлосон
вчера, 23:10
штрафов на 5 млн рублей - уважуха
Ответить
Люся
вчера, 23:04
Инструмент в помощь. Побольше штрафов на этих горекопателей. Помимо того, что город перекопали. Так еще восстанавливают тяп-ляп.
Ответить
Липчанин
вчера, 22:37
Ну, теперь вся утка наша
Ответить
житель города
вчера, 22:01
может этот прибор на кого нибудь положить за такие деньги.деньги из бюджета уходят,а результат ниже плинтуса.
Ответить
Сергей липчанин
вчера, 21:49
Прогресс приветствую, давно пора.
Ответить
Сосед
вчера, 21:40
У нас долго раскопка была рядом с домом. Жалобу написали в департамент развития территорий. Вопрос быстро порешался. Закопали. Асфальт восстановили.
Ответить
Ин
вчера, 21:37
Уже позвали , Народный фронт проинспектировал аттракционы в парке .
Ответить
Лена
вчера, 21:35
Побольше таких чудо-приборов. Самое главное, чтоб на благо города. Сердце кровью обливается, когда свежеположенный асфальт перекапывают и просто щебенкой засыпают. Чем глубже яма, тем больше штраф с копателей. Линейка в помощь!
Ответить
Андрей
вчера, 21:29
Ну и отлично, если точные замеры этой линейкой помогают в суде. Надо побольше штрафов рвк, квадру. А то вообще беспредел. Перерыли весь город. Уже даже разрешения не спрашивают.
Ответить
казах
вчера, 21:25
Может эти ямы проще начинать заделывать, а не измерять?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru