Фонд «Милосердие» направил помощь волонтерам Анапы

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно направил партию востребованных защитных средств для добровольцев - ликвидаторов последствий разлива нефтепродуктов возле Анапы. Это поможет ускорить работы по локализации зоны загрязнения песка и грунта.

Из Липецка в адрес волонтеров поселка Витязево Краснодарского края отправили автотранспорт с партией упроченных мешков для сбора мазута. Их дополнили комплекты защитной одежды, включая комбинезоны, перчатки, сапоги, маски и очки. Всего от фонда передали более 2,5 тысяч средств индивидуальной защиты и четыре тысячи мешков.Все защитные средства сертифицированы для использования в агрессивных средах. К примеру, комбинезоны имеют усиленную мембрану и влагонепроницаемую поверхность. Ладонная часть перчаток укреплена двойным латексным покрытием, что обеспечивает отличную прочность и износоустойчивость. Фильтрующая полумаска эффективно защищает органы дыхания от различных видов высокотоксичных твердых и жидких аэрозолей.«Наш гуманитарный груз сформирован с учетом пожеланий самих волонтеров, в нем самое необходимое, — рассказала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Восполняя нехватку защитных спецсредств, мы помогаем сохранить здоровье добровольцев и ускорить работу по спасению природы побережья Анапы».Месяц назад в Черном море произошла катастрофа таких масштабов, каких в современной России еще не было. После крушения танкеров тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали тысячи птиц и дельфинов, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтесодержащих отходов. Общая протяженность пострадавшего участка побережья превысила 50 километров.