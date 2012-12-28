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Фонд «Милосердие» направил помощь волонтерам Анапы
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сегодня, 13:27

Фонд «Милосердие» направил помощь волонтерам Анапы

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно направил партию востребованных защитных средств для добровольцев - ликвидаторов последствий разлива нефтепродуктов возле Анапы. Это поможет ускорить работы по локализации зоны загрязнения песка и грунта.  

Из Липецка в адрес волонтеров поселка Витязево Краснодарского края отправили автотранспорт с партией упроченных мешков для сбора мазута. Их дополнили комплекты защитной одежды, включая комбинезоны, перчатки, сапоги, маски и очки. Всего от фонда передали более 2,5 тысяч средств индивидуальной защиты и четыре тысячи мешков.

Все защитные средства сертифицированы для использования в агрессивных средах.  К примеру, комбинезоны имеют усиленную мембрану и влагонепроницаемую поверхность.  Ладонная часть перчаток укреплена двойным латексным покрытием, что обеспечивает отличную прочность и износоустойчивость. Фильтрующая полумаска эффективно защищает органы дыхания от различных видов высокотоксичных твердых и жидких аэрозолей. 

«Наш гуманитарный груз сформирован с учетом пожеланий самих волонтеров, в нем самое необходимое, — рассказала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Восполняя нехватку защитных спецсредств, мы помогаем сохранить здоровье добровольцев и ускорить работу по спасению природы побережья Анапы».

Месяц назад в Черном море произошла катастрофа таких масштабов, каких в современной России еще не было. После крушения танкеров тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали тысячи птиц и дельфинов, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтесодержащих отходов. Общая протяженность пострадавшего участка побережья превысила 50 километров.

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