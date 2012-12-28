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сегодня, 12:38
8

«РВК-Липецк» без предупреждения сузило улицу Карла Маркса для поиска порыва на сетях

Ловушку для водителей в горводоканале объяснили аварийными работами.

Утром 20 января оказалась перекрыта часть дороги по улице Карла Маркса в районе областного суда:
 
«На дороге я увидел перекрытый правый ряд (в двух местах) на ремонтные работы в сторону площади Революции. Предупреждений об этом перекрытии в СМИ не было, никого из работников там не оказалось. По причине суженной дороги на ней образовалась пробка уже в 08:30. Боюсь представить, что будет в 17:00, когда работники НЛМК поедут домой. Будет просто коллапс. С левого берега на правый сейчас можно проехать только тремя вариантами: через Сокол, где движение только по одной полосе в районе педуниверситета, через Тракторный, где тоже постоянные пробки, и через центр города, который тоже частично перекрыт. В таких местах ремонтные работы должны проводиться круглосуточно для исключения создания заторов», — написал GOROD48 один из застрявших в пробке водителей.

Мы выяснили, что причиной перекрытия дороги стала воскресная авария на сетях «РВК-Липецк»:  

— В районе улицы Карла Маркса произошла утечка на сетях водоснабжения. Для ее устранения было необходимо ограничить движение по одной полосе на участке от Петровского моста в сторону Нижнего парка. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, а также выполнить работы в максимально сжатые сроки, ремонт водовода специалисты РВК-Липецк выполнили в воскресение, 18 января. Также в воскресенье частично было выполнено благоустройство мест проведения земляных работ — вывоз грунта, обратная засыпка и планировка чернозема, расклинцовка щебнем. В ближайшее время планируется полностью восстановить нарушенное асфальтобетонное покрытие дороги в местах раскопок, после чего движение по участку улицы Карла Маркса будет открыто в полном объеме. Отметим, что при устранении нештатных ситуаций, разрешение на проведение земляных работ оформляется по их завершении, — сообщили в пресс-службе сетевой компании.

дорожное движение
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Комментарии (8)

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Валера
35 минут назад
на местах раскопок , что на космонавтов возле ноябрьского, что на гагарина в нескольких местах паршиво уложен асфальт, который уже начал проседать
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липчанин
сегодня, 13:56
В субботу около 15ч проезжал, уже перекопали, работы велись, обратно ехал где-то в 18:30, там никого из рабочих уже не было. РВК-Липецк надо штрафовать за такую организацию работ. Посмотрим еще, как они асфальт положат на месте раскопок. РВК, плохо положите - будет переделывать, имейте в виду.
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Возможно это и так
сегодня, 13:18
Либо просто завуалировали подведение коммуникаций к новому ЖК, проходя мимо, видно что от ограждения к новому жк протянуты трубы или шланги небольшим диаметром, по ним течет вода, а в местах соединений этих шлангов вода течет ручьями позади Арбитража… или так и должно быть!?
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Водитель
сегодня, 13:03
Вчера днем полоса уже была перекрыта и никого из рабочих там не было.
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житель
сегодня, 12:59
все советское с гнило,а российского нет.
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Студеновская
сегодня, 12:46
Когда уберут пробку, где ул.Студеновская, мост. Сделайте нормальное движение!
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Водила
сегодня, 13:05
Зачем спешить? Уже месяца два там никакие работы не ведутся, а еще почти год впереди.
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Землянин
сегодня, 12:59
У них по плану окончание работ в декабре 2025 года и спешить они не собираются.
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