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Общество
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сегодня, 12:38
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«РВК-Липецк» без предупреждения сузило улицу Карла Маркса для поиска порыва на сетях
Ловушку для водителей в горводоканале объяснили аварийными работами.
«На дороге я увидел перекрытый правый ряд (в двух местах) на ремонтные работы в сторону площади Революции. Предупреждений об этом перекрытии в СМИ не было, никого из работников там не оказалось. По причине суженной дороги на ней образовалась пробка уже в 08:30. Боюсь представить, что будет в 17:00, когда работники НЛМК поедут домой. Будет просто коллапс. С левого берега на правый сейчас можно проехать только тремя вариантами: через Сокол, где движение только по одной полосе в районе педуниверситета, через Тракторный, где тоже постоянные пробки, и через центр города, который тоже частично перекрыт. В таких местах ремонтные работы должны проводиться круглосуточно для исключения создания заторов», — написал GOROD48 один из застрявших в пробке водителей.
Мы выяснили, что причиной перекрытия дороги стала воскресная авария на сетях «РВК-Липецк»:
— В районе улицы Карла Маркса произошла утечка на сетях водоснабжения. Для ее устранения было необходимо ограничить движение по одной полосе на участке от Петровского моста в сторону Нижнего парка. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, а также выполнить работы в максимально сжатые сроки, ремонт водовода специалисты РВК-Липецк выполнили в воскресение, 18 января. Также в воскресенье частично было выполнено благоустройство мест проведения земляных работ — вывоз грунта, обратная засыпка и планировка чернозема, расклинцовка щебнем. В ближайшее время планируется полностью восстановить нарушенное асфальтобетонное покрытие дороги в местах раскопок, после чего движение по участку улицы Карла Маркса будет открыто в полном объеме. Отметим, что при устранении нештатных ситуаций, разрешение на проведение земляных работ оформляется по их завершении, — сообщили в пресс-службе сетевой компании.
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