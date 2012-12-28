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Здоровье
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47 минут назад
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У 16-летнего подростка удалили гигантскую грыжу
Нейрохирурги провели уникальную операцию.
«На протяжении целого года школьник испытывал сильные боли в области поясницы и левого бедра. Несмотря на многочисленные обращения к неврологу и ортопеду, состояние мальчика не улучшалось. Проведенное МРТ-исследование выявило наличие крупной грыжи межпозвоночного диска со стенозом спинномозгового канала. 15 января пациенту была выполнена микрохирургическая декомпрессия корешка. Операция прошла успешно благодаря профессионализму заведующего нейрохирургическим отделением Максима Красникова и его коллеги из областной клинической больницы – нейрохирурга Владислава Косыгина. Врачи использовали современное оборудование — новейший цифровой микроскоп», – рассказали в пресс-службе Минздрава Липецкой области.
Накануне областной Минздрав рассказал о двух победах липецких врачей: спасении 48-летнего мужчины с атипичным инфарктом и новорожденной девочки с тяжелой асфиксией.
48-летний мужчина во время рабочего дня мужчина почувствовал себя плохо, ощущая резкую слабость. Электрокардиограмма показала редкие сердечные сокращения. Врачи областной клинической больницы распознали инфаркт: было оперативно проведено стентирование пораженной артерии и восстановлен коронарный кровоток. Сейчас пациент готовится к выписке.
На фотографии – заведующая отделением кардиологии острого инфаркта миокарда Ольга Демьянова и рентгенэндоваскулярный хирург Борис Подыкалов
А выездная реанимационная бригада областной детской больницы спасла новорожденную девочку с тяжелой асфиксией в одном из районов области: реаниматологи в течение трех часов боролись за жизнь ребенка. Из-за тяжелого состояния девочке была необходима искусственная вентиляция легких. После стабилизации ее перевезли в Липецк в специализированном кувезе.
Сейчас девочка проходит лечение в отделении для недоношенных детей и новорожденных с патологиями вместе со своей мамой.
Фото – t.me/uzalo48
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