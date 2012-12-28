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47 минут назад
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У 16-летнего подростка удалили гигантскую грыжу

Нейрохирурги провели уникальную операцию.

Нейрохирурги областной детской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской грыжи позвоночника у 16-летнего подростка. Как сообщает Минздрав Липецкой области, подобные вмешательства у детей встречаются крайне редко.

«На протяжении целого года школьник испытывал сильные боли в области поясницы и левого бедра. Несмотря на многочисленные обращения к неврологу и ортопеду, состояние мальчика не улучшалось. Проведенное МРТ-исследование выявило наличие крупной грыжи межпозвоночного диска со стенозом спинномозгового канала. 15 января пациенту была выполнена микрохирургическая декомпрессия корешка. Операция прошла успешно благодаря профессионализму заведующего нейрохирургическим отделением Максима Красникова и его коллеги из областной клинической больницы – нейрохирурга Владислава Косыгина. Врачи использовали современное оборудование — новейший цифровой микроскоп», – рассказали в пресс-службе Минздрава Липецкой области.

Накануне областной Минздрав рассказал о двух победах липецких врачей: спасении 48-летнего мужчины с атипичным инфарктом и новорожденной девочки с тяжелой асфиксией.

48-летний мужчина во время рабочего дня мужчина почувствовал себя плохо, ощущая резкую слабость. Электрокардиограмма показала редкие сердечные сокращения. Врачи областной клинической больницы распознали инфаркт: было оперативно проведено стентирование пораженной артерии и восстановлен коронарный кровоток. Сейчас пациент готовится к выписке.

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На фотографии – заведующая отделением кардиологии острого инфаркта миокарда Ольга Демьянова и рентгенэндоваскулярный хирург Борис Подыкалов

А выездная реанимационная бригада областной детской больницы спасла новорожденную девочку с тяжелой асфиксией в одном из районов области: реаниматологи в течение трех часов боролись за жизнь ребенка. Из-за тяжелого состояния девочке была необходима искусственная вентиляция легких. После стабилизации ее перевезли в Липецк в специализированном кувезе.

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Сейчас девочка проходит лечение в отделении для недоношенных детей и новорожденных с патологиями вместе со своей мамой.

Фото – t.me/uzalo48
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Комментарии (2)

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Василёк
10 минут назад
Если Бог не поможет - помогут врачи!
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Карга
31 минуту назад
Дай Бог врачам и пациентам здоровья, счастья и удачи !!!
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