В Красноярском крае у 33 постояльцев санатория выявили норовирус

Норовирус диагностировали у более чем 30 постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края.

Роспотребнадзор Красноярска проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в санатории «Сосновый бор», — говорится в пресс-релизе ведомства.«По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», — отмечается в сообщении.Также в ведомстве уточнили, что число отравившихся достигло 33 человек. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы еды, продуктов и воды для определения источника инфекции, также проводится обследование поваров. Работу санатория приостановили.Ранее сообщалось, что признаки кишечной инфекции обнаружили у 32 пожилых людей. Пятерых из них госпитализировали.Подчеркивается, что ситуация остаётся на строгом контроле Управления Роспотребнадзора.