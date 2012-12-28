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В России
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50 минут назад
В Красноярском крае у 33 постояльцев санатория выявили норовирус
Норовирус диагностировали у более чем 30 постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края.
«По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», — отмечается в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что число отравившихся достигло 33 человек. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы еды, продуктов и воды для определения источника инфекции, также проводится обследование поваров. Работу санатория приостановили.
Ранее сообщалось, что признаки кишечной инфекции обнаружили у 32 пожилых людей. Пятерых из них госпитализировали.
Подчеркивается, что ситуация остаётся на строгом контроле Управления Роспотребнадзора.
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