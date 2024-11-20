Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
В Липецке упразднили Градсовет
Общество
На муниципальной земле сделали барахолку
Общество
Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры
Происшествия
Читать все
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, молоко и сметана
Экономика
В первую рабочую неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина, кроме премиального
Экономика
На муниципальной земле сделали барахолку
Общество
«Липецк» пропустил 16 шайб в одном матче
Спорт
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме
Происшествия
Липецкая вечЁрка: модульные укрытия, дело об убийстве подростка и упразднение градсовета
Общество
Несмотря на осеннюю погоду, крещенские купания в Липецке не отменят
Общество
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
Общество
Сегодня в Липецке: юбилей «звезды» липецкой сцены, кого порадовал Дед Мороз, а кого – нет и куда девать плохие подарки
Общество
Читать все
Общество
127
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: юбилей «звезды» липецкой сцены, кого порадовал Дед Мороз, а кого – нет и куда девать плохие подарки

Представляем информационную картину наступившего дня.

Зима или нет?

Днём ожидают от +2 до +4 градусов, а ещё мокрый снег и дождь.

DSC_225913.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах Артёмова, 1а, 1, 3, 3а; Балакирева, 1; Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44; Громовой, 5; Осканова, 4; Фрунзе, 23, 23а, 25; в переулке Учебном, 1 корп. 1.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

Расстанутся с комфортом также в частном секторе на улицах 40 лет Советской Армии. Балакирева, Гоголя, Громовой, Перова, Скороходова, в переулках Потапова и Яблочкина.

Отключение света

С 9:00 до 16:00 останутся без электричества улицы Архангельская; Астраханская, 15, 15а, 19, 23.

С 9:00 до 17:00 аналогичная участь постигнет дома на улицах Бабушкина; Баумана; Вильямса; Водной, Грибоедова; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; К. Либкнехта; Ковалёва; Куйбышева; Курчатова; Пархоменко; П.Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а;. Сафонова; Свердлова,. 16, 23, 27б, 49а; Третьякова, 18; Энтузиастов; в переулках Вайнич; Ермака; Ракетном; Тёплом; в садоводческих товариществах «Сокол-1 «Строитель».

j1k1vbl64chyh09c5faxhpxdom7fwvy2.jpeg

С 11:00 до 17:00 не будет света на проезде Сержанта Кувшинова, 9.

А в промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта электроэнергию на срок до 3-х часов отключат в садоводжчествах «Липецкстрой» и «Студёновском».

Пробки

На дорогах в пятницу нужно особенно держать ухо востро. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о заторах и по возможности их объехать.


Крещенские гулянья

Мероприятия, связанные с Крещением (19 января) начинаются в Липецке сегодня.

2c06f3dd9c175801b06dc8ee599bebdf.jpg

С купелями в этом году сложно, но грядущий праздник никто не отменял

В 12:00 в филиале ДК «Матурский» (ул. Писарева, 16) состоятся народные гулянья (Крещенские забавы» (6+).

ДК «Рудничный» приготовил крещенские гадания (6+), которые пройдут в 17:00 в основном здании дворца на улице Ударников, 13, а в 16:00 – в филиале на Одоевского, 10.

Бенефис артиста

Главное культурное событие сегодняшнего дня начнётся в на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2).

В 19:00 начнётся юбилейный творческий вечер «звезды» липецкой сцены Владимира Кравченко (12+). Артист, блиставший ещё в «золотую эпоху» театра при режиссёре Владимире Пахомове, затем сам был художественным руководителем труппы празднует 70-летний юбилей. По этому случаю сегодня покажут классический спектакль по пьесе А.Островского «Таланты и поклонники», в котором Владимир Александрович играет уже несколько десятилетий.

e1954fa7e40a798df410411e6c7af14b.jpg

Список образов одного из лучших артистов в истории театра бесконечен

Театр кукол для взрослых

В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня в 18:00 не детский спектакль «Восемь любящих женщин» (18+).

По пьесе Р.Тома. В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но праздник не состоится, главу семейства находят мёртвым. Под подозрением 8 женщин, закручивается водоворот невысказанного, лжи и хитросплетенных интриг. Неужели убийца — одна из них?

vosem-lyubyashhix-zhenshhin-r-toma-perevod-a-rejzhevskij-m-levina-2-1024x683.jpeg

Фото lgtk48.ru

Резное дело

Необычная выставка откроется в 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2).Она называется «Липовый дух. Резное дело России» (6+).

7i-UJFLyvok.jpg

Представлены будут работы учащихся и преподавателей отделения резьбы по дереву Тамбовской художественной школы №2 им. В.Поленова.

Дед Мороз: итоги

87% липчан заявили в опросе SuperJob, что они довольны полученными новогодними подарками, причём 54% - однозначно довольны.

Представители сильного пола чаще всего радовались смартфонам, компьютерным принадлежностям, технике для ремонта и … мангалам. Женщины – сертификатам на отдых и в салоны красоты, качественной парфюмерии и косметике, предметам гардероба.

photo_2025-01-17_08-25-36 (2).jpg

Не повезло в этот праздник каждому восьмому: 4% совершенно недовольны подарками, еще 9% скорее недовольны. В списке неудачных новогодних подарков — сувениры, дешевая парфюмерия и шампуни, недорогие сладости. От неудачных подарков горожане не спешат избавляться сразу: 44% оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. 13% передарят ненужные вещи. 8% отдадут нуждающимся. По 3% выбросят или вернут дарителю. 2% планируют продать.

Дорогие липчане! Вот мы почти и отработали первую в этом году длинную трудовую неделю. Но впереди ещё немало интересного и много новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru