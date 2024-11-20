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Сегодня в Липецке: юбилей «звезды» липецкой сцены, кого порадовал Дед Мороз, а кого – нет и куда девать плохие подарки
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: юбилей «звезды» липецкой сцены, кого порадовал Дед Мороз, а кого – нет и куда девать плохие подарки
Представляем информационную картину наступившего дня.
Днём ожидают от +2 до +4 градусов, а ещё мокрый снег и дождь.
Отключение воды
С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах Артёмова, 1а, 1, 3, 3а; Балакирева, 1; Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44; Громовой, 5; Осканова, 4; Фрунзе, 23, 23а, 25; в переулке Учебном, 1 корп. 1.
Расстанутся с комфортом также в частном секторе на улицах 40 лет Советской Армии. Балакирева, Гоголя, Громовой, Перова, Скороходова, в переулках Потапова и Яблочкина.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 останутся без электричества улицы Архангельская; Астраханская, 15, 15а, 19, 23.
С 9:00 до 17:00 аналогичная участь постигнет дома на улицах Бабушкина; Баумана; Вильямса; Водной, Грибоедова; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; К. Либкнехта; Ковалёва; Куйбышева; Курчатова; Пархоменко; П.Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а;. Сафонова; Свердлова,. 16, 23, 27б, 49а; Третьякова, 18; Энтузиастов; в переулках Вайнич; Ермака; Ракетном; Тёплом; в садоводческих товариществах «Сокол-1 «Строитель».
С 11:00 до 17:00 не будет света на проезде Сержанта Кувшинова, 9.
А в промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта электроэнергию на срок до 3-х часов отключат в садоводжчествах «Липецкстрой» и «Студёновском».
Пробки
На дорогах в пятницу нужно особенно держать ухо востро. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о заторах и по возможности их объехать.
Мероприятия, связанные с Крещением (19 января) начинаются в Липецке сегодня.
С купелями в этом году сложно, но грядущий праздник никто не отменял
В 12:00 в филиале ДК «Матурский» (ул. Писарева, 16) состоятся народные гулянья (Крещенские забавы» (6+).
ДК «Рудничный» приготовил крещенские гадания (6+), которые пройдут в 17:00 в основном здании дворца на улице Ударников, 13, а в 16:00 – в филиале на Одоевского, 10.
Бенефис артиста
Главное культурное событие сегодняшнего дня начнётся в на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2).
В 19:00 начнётся юбилейный творческий вечер «звезды» липецкой сцены Владимира Кравченко (12+). Артист, блиставший ещё в «золотую эпоху» театра при режиссёре Владимире Пахомове, затем сам был художественным руководителем труппы празднует 70-летний юбилей. По этому случаю сегодня покажут классический спектакль по пьесе А.Островского «Таланты и поклонники», в котором Владимир Александрович играет уже несколько десятилетий.
Список образов одного из лучших артистов в истории театра бесконечен
Театр кукол для взрослых
В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня в 18:00 не детский спектакль «Восемь любящих женщин» (18+).
По пьесе Р.Тома. В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но праздник не состоится, главу семейства находят мёртвым. Под подозрением 8 женщин, закручивается водоворот невысказанного, лжи и хитросплетенных интриг. Неужели убийца — одна из них?
Фото lgtk48.ru
Резное дело
Необычная выставка откроется в 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2).Она называется «Липовый дух. Резное дело России» (6+).
Дед Мороз: итоги
87% липчан заявили в опросе SuperJob, что они довольны полученными новогодними подарками, причём 54% - однозначно довольны.
Представители сильного пола чаще всего радовались смартфонам, компьютерным принадлежностям, технике для ремонта и … мангалам. Женщины – сертификатам на отдых и в салоны красоты, качественной парфюмерии и косметике, предметам гардероба.
Дорогие липчане! Вот мы почти и отработали первую в этом году длинную трудовую неделю. Но впереди ещё немало интересного и много новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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