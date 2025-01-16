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В России
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сегодня, 13:58
Умер призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков
На 59-м году жизни после тяжёлой болезни скончался призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков.
В марте 2024 года стало известно, что Волков борется с раком желудка. Тогда он выразил благодарность всем, кто поддержал его в непростой момент жизни, — пишет Lenta.ru.
Отпевать Дмитрия Волкова будут в ночь на Крещение в храме Петра и Павла на Солдатской улице.
Волков выиграл две бронзовые награды на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, а также завоевал серебро на Олимпиаде‑1992 в Барселоне. Также в его активе серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы.
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