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сегодня, 13:58

Умер призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков

На 59-м году жизни после тяжёлой болезни скончался призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков.

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Дмитрий Волков умер в 58 лет, — рассказала в своем Telegram-канале журналистка Елена Вайцеховская.

В марте 2024 года стало известно, что Волков борется с раком желудка. Тогда он выразил благодарность всем, кто поддержал его в непростой момент жизни, — пишет Lenta.ru.

Отпевать Дмитрия Волкова будут в ночь на Крещение в храме Петра и Павла на Солдатской улице.

Волков выиграл две бронзовые награды на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, а также завоевал серебро на Олимпиаде‑1992 в Барселоне. Также в его активе серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы.
спорт
Олимпиада
плавание
Волков
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