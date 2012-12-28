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сегодня, 18:28
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Воздушная опасность объявлена для Липецкой области

В Липецкой области введен желтый уровень «Воздушная опасность». Об этом предупреждают каналы оповещения.

Накануне желтый, а затем и красный уровни опасности вводились для Липецка и Липецкого округа. По данным Минобороны, в Липецке был сбит беспилотник.
воздушная тревога
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Я
47 минут назад
Подождите, не обьявляйте красный. Мы ещё в пробках стоим
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