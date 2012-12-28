Воздушная опасность объявлена для Липецкой области

В Липецкой области введен желтый уровень «Воздушная опасность». Об этом предупреждают каналы оповещения.Накануне желтый, а затем и красный уровни опасности вводились для Липецка и Липецкого округа. По данным Минобороны, в Липецке был сбит беспилотник.