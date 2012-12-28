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Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Происшествия
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сегодня, 18:28
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Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Накануне желтый, а затем и красный уровни опасности вводились для Липецка и Липецкого округа. По данным Минобороны, в Липецке был сбит беспилотник.
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