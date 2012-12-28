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Происшествия
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7 минут назад
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Житель Усманского района напал с ножом на своих гостей, один из них умер
Поножовщина началась во время застолья. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«По данным следствия, вечером 13 января подозреваемый распивал спиртное с двумя знакомыми в своем доме. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес удары ножом гостям в грудь и шею. С колото-резанными ранами потерпевшие были госпитализированы, но, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, один из них скончался», — сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
Подозреваемый задержан. Ему выбирается мера пресечения.
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