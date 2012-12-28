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569
41 минуту назад
6

Родина начинается со шлагбаума во дворе

Так переиначил известную песню известный липецкий общественник, ученый и бывший дорожный строитель Борис Бондарев.

Сейчас на 1000 жителей Липецка приходится 581 машина. Каждый год в Липецке становится, в среднем, на 6 900 автомобилей больше. Таким образом, прогнозно, к 2035 году на 1000 жителей города будет приходиться 596 машин. Ну, пусть по 600. Где этим машинам парковаться при действующей сейчас норме в 450 машино-мест на 1000 жителей при строительстве новых многоэтажек?

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Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству липецкого горсовета попытались найти на этот вопрос ответ.

В мае прошлого года в центре города появилось 833 платных парковочных места, из которых 75 – для инвалидов. Час стоянки на девяти улицах и площадях обходится водителю в 34 рубля, если он не льготник и не резидент (житель центра). Депутат горсовета Олег Косолапов попросил включить в число резидентов всех жителей улицы Ленина, живущих через дорогу от Верхнего парка и парка «Сказка». Этому категорически воспротивился вице-мэр Николай Дергунов. Он заявил, что в Липецке и без того самое большое количество льготников, если говорить о городах с платными паковочными пространствами.

— Нам нужно оставить возможность парковаться у Верхнего парка и у «Сказки» горожанам и гостям города, — сказал заместитель главы Липецка.

Пришедший на заседание комиссии член Общественной палаты Липецка, ученый-дорожник, экс-депутат горсовета и экс-директор дорожно-строительной компании Борис Бондарев вступился за депутата Косолапова, попросив мэрию выдать горожанам алгоритм установки шлагбаумов во дворах. Чтобы жители многоэтажек, попавших в зону действия платного парковочного пространства, не ходили по кругу, а знали последовательность действий для защиты дворов от чужих машин:

— Вы все помните известную песню «С чего начинается Родина». Со шлагбаума у дома!

О пошаговом пути по получению разрешения на шлагбаумы GOROD48 рассказывал не раз. В этой инструкции нет ничего сложного. Однако, по данным департамента развития территории, к ним за разрешением на шлагбаумы обращались нечасто. В итоге жители центра Липецка установили с момента введения в мае прошлого года платы за парковку всего 11 защитных барьеров.

По данным и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина, в Липецке имеются 84 гаражных кооператива, емкость которых — 55,6 тысячи машино-мест. На придомовой территории в микрорайонах на специально отведенных под парковки местах можно поставить еще 29 700 машин. Плюс частный сектор — там машины бросают просто под окнами и заборами. В городе также работают 12 многоуровневых парковок с месячным абонементом от 1 300 до 5 500 рублей.

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В итоге в мэрии посчитали, что уровень обеспеченности парковками в городе составил одно машино-место на пять жителей. Этого крайне мало даже по мнению чиновников.

Депутаты и чиновники были едины — нужно строить новые многоярусные парковки. Под них в каждом новом жилом массиве резервируются земельные участки. Вот только за разрешениями на их возведение в мэрию не обращаются ни застройщики, ни другой бизнес.

Есть и еще один вариант, рабочий. О нем депутатам рассказала вице-мэр Светлана Сурмий. По указанию главы города Романа Ченцова сейчас департамент градостроительства и архитектуры проводит ревизию всех земельных участков, которые или де-факто используются под парковки, или их можно использовать в качестве таковых при минимальных расходах.

— Надо соответствовать сложившемуся уровню автомобилизации населения, — сказала вице-мэр.

А вот со вторым этапом развития планового парковочного пространства на дорогах города в администрации Липецке решили повременить.

— Будем пока следить за складывающейся экономической ситуацией в городе. Готовы ли липчане платить за это? Поэтому сроков нет, есть концепция увеличения платных парковок в Липецке, — сказал Николай Дергунов, другой заместитель Романа Ченцова.

Концепция предполагает распространение платного парковочного пространства от центра города в разные стороны. На полутора десятках улиц должны в итоге появиться еще 2 837 платных мест для стоянки машин.
парковки
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Sергий
4 минуты назад
На ул Балмочных строили крытый паркинг, а построили офисное здание. Кто за это ответит? ул Балмочных очень узкая и всегда забита припаркованными авто.
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Да уж
10 минут назад
И такую ,,Родину"нас хотят заставить любить.Ха.ха.
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Иван
15 минут назад
К сожалению убогие предложения и размышления и не способны они улучшить ситуацию.
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Вообще
20 минут назад
Отстаньте от жителей домов. Пусть сами как хотят, так и ставят машины в своих дворах.
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100%
25 минут назад
Если бы был нормальный общественный транспорт -машины бы никто не покупал
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Жесть
17 минут назад
1000%, что общественный транспорт никак не влияет на покупку авто!!!!
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