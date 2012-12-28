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В Липецкой области выявили 15 бешеных кошек
Здоровье
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Здоровье
329
сегодня, 12:07

В Липецкой области выявили 15 бешеных кошек

И всего четыре — собаки.

В прошлом году в Липецкой области зарегистрировано 20 случаев бешенства животных. При этом в 2023 году было 19 случаев.

Очаги бешенства животных зарегистрированы в 13 населенных пунктах на 8 административных территориях области. Годом раньше бешенство регистрировали в 19 населенных пунктах на 9 административных территориях.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2024 году случаи бешенства зарегистрированы у 15 кошек, четырёх собак и одной куницы. В очагах бешенства проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Липчанам напоминают, что бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года и заканчивается абсолютной летальностью. Заболевание можно только предотвратить, средств лечения не существует.

Вирус выделяется из организма больного животного со слюной. Источником заражения для людей являются дикие и домашние животные, чаще всего собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных — волки, лисицы, барсуки, шакалы. Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, при снятии шкуры, разделке туши. От человека к человеку вирус не передается.

Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Инкубационный период у человека обычно составляет от 10 дней до 2 месяцев.

Единственное и эффективное средство профилактики – своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным. Прививки против бешенства проводятся бесплатно независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
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