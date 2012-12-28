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Общество
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39 минут назад
Жители улицы Верхней напуганы сворой собак
В Управление главного смотрителя поступила одна заявка на отлов животных.
«По улице Верхней на протяжении уже нескольких лет невозможно спокойно пройти из-за своры собак. А в последнее время животные проявляют чрезмерную агрессию. Кидаются на каждого прохожего, даже автомобили не пропускают мимо. Детей страшно одних отпускать. Прикрепили к сообщению несколько видео, которые были сняты всего за семь минут наблюдения», — говорится в обращении в редакцию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, с начала 2025 года в управление главного смотрителя поступила одна заявка на отлов животных без владельцев в районе дома №102 по улице Верхней.
— Служба отлова была направлена по указанному адресу в день поступления заявки 9 января. Но, по информации службы отлова, животные на момент выезда обнаружены не были, — сообщили в мэрии.
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