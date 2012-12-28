Жители улицы Верхней напуганы сворой собак

В Управление главного смотрителя поступила одна заявка на отлов животных.

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Липчане жалуются на агрессивных собак, лающих на прохожих.«По улице Верхней на протяжении уже нескольких лет невозможно спокойно пройти из-за своры собак. А в последнее время животные проявляют чрезмерную агрессию. Кидаются на каждого прохожего, даже автомобили не пропускают мимо. Детей страшно одних отпускать. Прикрепили к сообщению несколько видео, которые были сняты всего за семь минут наблюдения», — говорится в обращении в редакцию.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, с начала 2025 года в управление главного смотрителя поступила одна заявка на отлов животных без владельцев в районе дома №102 по улице Верхней.— Служба отлова была направлена по указанному адресу в день поступления заявки 9 января. Но, по информации службы отлова, животные на момент выезда обнаружены не были, — сообщили в мэрии.