Выходные в Липецке: уральский музыкант снял клип в нашем городе, джазовая исполнительница, которая пела на «Оскаре»

Рассказываем вам о мероприятиях, которые ждут нас в течение двух дней.

Премьера клипа





Подумать только: из 12-ти первых дней года десять стали выходными! По этому поводу мы порадуем липчан очередным творческим произведением, которое имеет отношение к нашему городу. Музыкант из Екатеринбурга Миша ТаланТ (Михаил Калимуллин) выбрал наш город для съемок музыкального клипа «На Чоппере в Рай» (12+).





Почему Липецк? Михаил объяснил это тем, что ему нравится в Липецке многое – от архитектуры до характера местных жителей, к тому же именно у нас он нашёл съемочную команду профессионалов во главе с режиссёром-постановщиком клипа Михаилом Боровских (известен по знаменитому мультяшному клипу «Сказка о дорожном воине» на тему ГИБДД). Последний ещё и сыграл на бас-гитаре, Анастасия Решетникова обеспечила бэк-вокал и гитарные звуки, Илья Крылосов сыграл на барабанах. Модель - Карина Бугакова. Кроме неё роли в клипе сыграли липчане Станислав Терехов, Дмитрий Скорих, Николай Логинов, Александр Табачнев, Анастасия Ромичева, Николай Фомин – это его невероятный байк мелькает в кадре.







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Зима в Липецк по-прежнему не торопится: в субботу на улице вновь будет плюс – от +3 до +5 градусов. И всё это под аккомпанемент дождя и мокрого снега!













11 января с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Пролатарской и Репина.













Гостью лучше всего представит один факт: она – единственная российская певица, которой доверили выступление на церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Ещё она известна, как официальный голос принцессы Эльзы в диснееевских мультиках «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2».











Пока фотографии гостьи у нас нет. Но представить её можно и в этом образе - фото из мультика "Холодное сердце"



Занятия начнутся в 11:00 и в 12:00.









Фото vk.com/unionzal







Начало в 11:00 и в 14:00.

Липецкий Дом музыки приглашает 11 января в 16:00 на концерт «Зимний вечер при свечах» (6+).













Наталья Волкова, фото vk.com



Резиденция Деда Мороза в Нижнем парке (0+) на выходных будет работать по такому же графику, как и на новогодних каникулах – с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.













Начала оба дня в 11:00 и в 13:00.















Кроме того, в субботу и воскресенье в 16:00 можно будет увидеть спектакль «Времена года» (0+), который объяснит юным зрителям, почему зимой идёт снег, зачем опадают листочки осенью, а весной – вырастает трава.

Знаменитая одноименная комедия в пяти актах Жан-Батиста Мольера о похождениях Дон Жуана.











Не зря говорят, что готовить телегу нужно зимой. Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает в воскресенье, 12 января, в 10:30 на встречу клуба «Наш сад» (12+).













Такой урожай без подготовки не вырастет



Кому-то напомнятят, а кому-то расскажут, как советские граждане готовили свои квартиры к празднику, какие елочные игрушки были в моде, как проходили новогодние мероприятия в домах культуры, как одевались на Новый год взрослые и дети, какими блюдами угощали гостей, как оформляли витрины магазинов, что показывали на «Голубых огоньках» и многое другое, узнают гости библиотеки. Вас ждут викторины по советским кинолентам, мультфильмам и музыкальным произведениям.















Клип вышел буквально на днях, одними из первых его увидят читатели GOROD48.На следующий немного похолодает от 0 до -2 градусов, снег никуда не денется, а будет падать с небе вперемешку с дождём.12 января с 10:00 до конца ремонта совсем сухо станет в домах на улицах Московской, 119; Юных Натуралистов, 9, 11, 11а, также в частном секторе домов на улицах Донской и С.Лазо.Звезда джаза Анна Бутурлина выступит 11 января в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) с программой «New year jazz magic»Вместе с нею липчан сегодня удивят известные столичные музыканты, победители и лауреаты многих международных джазовых конкурсов Олег Стариков, Григорий Зайцев и Вартан Бабаян.На выходных Липецкая государственная филармония приготовила большую детскую программу. 11 января в «Унионе» пройдут уроки для маленьких из цикла «Музыка развивает»Малышам и родителям предстоит знакомство с базовыми музыкальными понятиями, такими как: звучание и пауза, громко-тихо, быстро-медленно, название нот. Под руководством педагога дети освоят подвластные возрасту песенки и т.д. Рекомендовано для детей 2-4 лет.11 января в 14:00 ребят постарше приглашают на «Музыкальное погружение»– программу уже для младших школьников с волшебными звуками игрой на музыкальных инструментах, креативными движениями и т.д. Ребята познакомятся с мировыми шедеврами классики и фольклора, а также откроют в себе много новых талантов.12 января ребятишек ждёт представление-квест «По щучьему велению»Юные слушатели соберут инструменты и потерявшуюся мелодию, а затем услышат весёлую сказку в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Вера Камбалина) и чтецов, артистов Липецкой филармонии Сергея Колесника и Анастасии Пименовой. Режиссер и актер театра теней — Иван Карпов, песочная анимация — Вероника Горбунова, ведущие квеста — Анна Аникеева и Юлия Моисеенко.Вокалистка Наталья Волкова под звуки фортепиано в исполнении Сергея Терехзова исполнит произведения отечественной и мировой эстрады, романсы.Если вы ещё не навещали сказочного деда, то у нас последний шанс: скоро он уедет к себе на север.Вообще выходные – отличный способ наверстать упущенное на каникулах. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) повторит спектакль «Машенька и Медведь»по окончании которого ребятишек ждём интерактив у ёлки «Новый Год с котом учёным»Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 11 сентября в 19:00 представит публике постановку «Дон Жуан или Каменный гость»А 12 января в 18:00 – спектакль «Онегин»всем известная со школьной скамьи пушкинская классика.Речь пойдёт о плодовых деревьях и ягодной культуре: посадке, уходу, защите от болезней и вредителей. Вход свободный.А ещё в воскресенье в 14:00 в ЛОУНБ приготовили программу в канун старого Нового годаПланируется и показ советской новогодней моды, но только если посетители отыщут в старых шкафах и придут в нарядах тех времён и согласятся продемонстрировать из публике.Завершит встречу чаепитие и концерт «На табуретке», где все желающие могут выступить с любым номером и получить скромный подарок за участие.