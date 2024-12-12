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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: уральский музыкант снял клип в нашем городе, джазовая исполнительница, которая пела на «Оскаре»

Рассказываем вам о мероприятиях, которые ждут нас в течение двух дней.

Премьера клипа

Подумать только: из 12-ти первых дней года десять стали выходными! По этому поводу мы порадуем липчан очередным творческим произведением, которое имеет отношение к нашему городу. Музыкант из Екатеринбурга Миша ТаланТ (Михаил Калимуллин) выбрал наш город для съемок музыкального клипа «На Чоппере в Рай» (12+).

Почему Липецк? Михаил объяснил это тем, что ему нравится в Липецке многое – от архитектуры до характера местных жителей, к тому же именно у нас он нашёл съемочную команду профессионалов во главе с режиссёром-постановщиком клипа Михаилом Боровских (известен по знаменитому мультяшному клипу «Сказка о дорожном воине» на тему ГИБДД). Последний ещё и сыграл на бас-гитаре, Анастасия Решетникова обеспечила бэк-вокал и гитарные звуки, Илья Крылосов сыграл на барабанах. Модель - Карина Бугакова. Кроме неё роли в клипе сыграли липчане Станислав Терехов, Дмитрий Скорих, Николай Логинов, Александр Табачнев, Анастасия Ромичева, Николай Фомин – это его невероятный байк мелькает в кадре.

Клип вышел буквально на днях, одними из первых его увидят читатели GOROD48.


Дождь и слякоть

Зима в Липецк по-прежнему не торопится: в субботу на улице вновь будет плюс – от +3 до +5 градусов. И всё это под аккомпанемент дождя и мокрого снега!

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На следующий немного похолодает от 0 до -2 градусов, снег никуда не денется, а будет падать с небе вперемешку с дождём.

Отключение воды

11 января с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Пролатарской и Репина.

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12 января с 10:00 до конца ремонта совсем сухо станет в домах на улицах Московской, 119; Юных Натуралистов, 9, 11, 11а, также в частном секторе домов на улицах Донской и С.Лазо.

«Звезды» джаза в Липецке

Звезда джаза Анна Бутурлина выступит 11 января в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) с программой «New year jazz magic» (12+).

Гостью лучше всего представит один факт: она – единственная российская певица, которой доверили выступление на церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Ещё она известна, как официальный голос принцессы Эльзы в диснееевских мультиках «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2».

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Пока фотографии гостьи у нас нет. Но представить её можно и в этом образе - фото из мультика "Холодное сердце"

Вместе с нею липчан сегодня удивят известные столичные музыканты, победители и лауреаты многих международных джазовых конкурсов Олег Стариков, Григорий Зайцев и Вартан Бабаян.

Детские дни в филармонии

На выходных Липецкая государственная филармония приготовила большую детскую программу. 11 января в «Унионе» пройдут уроки для маленьких из цикла «Музыка развивает» (0+).

Малышам и родителям предстоит знакомство с базовыми музыкальными понятиями, такими как: звучание и пауза, громко-тихо, быстро-медленно, название нот. Под руководством педагога дети освоят подвластные возрасту песенки и т.д. Рекомендовано для детей 2-4 лет.

Занятия начнутся в 11:00 и в 12:00.

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Фото vk.com/unionzal

11 января в 14:00 ребят постарше приглашают на «Музыкальное погружение» (6+) – программу уже для младших школьников с волшебными звуками игрой на музыкальных инструментах, креативными движениями и т.д. Ребята познакомятся с мировыми шедеврами классики и фольклора, а также откроют в себе много новых талантов.

12 января ребятишек ждёт представление-квест «По щучьему велению» (6+).

Юные слушатели соберут инструменты и потерявшуюся мелодию, а затем услышат весёлую сказку в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Вера Камбалина) и чтецов, артистов Липецкой филармонии Сергея Колесника и Анастасии Пименовой. Режиссер и актер театра теней — Иван Карпов, песочная анимация — Вероника Горбунова, ведущие квеста — Анна Аникеева и Юлия Моисеенко.

Начало в 11:00 и в 14:00.

«Зимний вечер…»

Липецкий Дом музыки приглашает 11 января в 16:00 на концерт «Зимний вечер при свечах» (6+).

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Наталья Волкова, фото vk.com

Вокалистка Наталья Волкова под звуки фортепиано в исполнении Сергея Терехзова исполнит произведения отечественной и мировой эстрады, романсы.

Под открытым небом

Резиденция Деда Мороза в Нижнем парке (0+) на выходных будет работать по такому же графику, как и на новогодних каникулах – с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

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Если вы ещё не навещали сказочного деда, то у нас последний шанс: скоро он уедет к себе на север.

Ёлка, Машенька и кот

Вообще выходные – отличный способ наверстать упущенное на каникулах. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) повторит спектакль «Машенька и Медведь» (0+), по окончании которого ребятишек ждём интерактив у ёлки «Новый Год с котом учёным» (0+).

Начала оба дня в 11:00 и в 13:00.

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Кроме того, в субботу и воскресенье в 16:00 можно будет увидеть спектакль «Времена года» (0+), который объяснит юным зрителям, почему зимой идёт снег, зачем опадают листочки осенью, а весной – вырастает трава.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 11 сентября в 19:00 представит публике постановку «Дон Жуан или Каменный гость» (12+).

Знаменитая одноименная комедия в пяти актах Жан-Батиста Мольера о похождениях Дон Жуана.

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А 12 января в 18:00 – спектакль «Онегин» (12+) – всем известная со школьной скамьи пушкинская классика.

Сад, огород…

Не зря говорят, что готовить телегу нужно зимой. Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает в воскресенье, 12 января, в 10:30 на встречу клуба «Наш сад» (12+).

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Такой урожай без подготовки не вырастет

Речь пойдёт о плодовых деревьях и ягодной культуре: посадке, уходу, защите от болезней и вредителей. Вход свободный.

Ретро-Новый год

А ещё в воскресенье в 14:00 в ЛОУНБ приготовили программу в канун старого Нового года (6+).

Кому-то напомнятят, а кому-то расскажут, как советские граждане готовили свои квартиры к празднику, какие елочные игрушки были в моде, как проходили новогодние мероприятия в домах культуры, как одевались на Новый год взрослые и дети, какими блюдами угощали гостей, как оформляли витрины магазинов, что показывали на «Голубых огоньках» и многое другое, узнают гости библиотеки. Вас ждут викторины по советским кинолентам, мультфильмам и музыкальным произведениям.

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Планируется и показ советской новогодней моды, но только если посетители отыщут в старых шкафах и придут в нарядах тех времён и согласятся продемонстрировать из публике.
Завершит встречу чаепитие и концерт «На табуретке», где все желающие могут выступить с любым номером и получить скромный подарок за участие.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с продолжением новогоднего релакса, желаем плодотворных дней и не увлекаться излишествами. А ещё – следить на новостями. Новости, как обычно, ждут вас на GOROD48 и в праздники. Достаточно пары-тройки визитов на известный сайт в течение дня, чтобы ничего не упускать из виду. Вроде бы предаётесь отдыху. А в тоже время – держите руку на пульсе событий – приятно же? Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (2)

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Депутаты
9 минут назад
И тебе не хворать, наш сладенький электорат!
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Электорат
19 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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