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Общество
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сегодня, 17:17
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Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России
Столичный регион с середины следующей недели ожидает погода, близкая к оттепели, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
До 12 января среднесуточная температура воздуха останется положительной, что превышает норму на 6-7 градусов.
«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но этот период относительно морозной погоды тоже надолго не задержится. Все указывает на то, что в январе морозов ниже –10...–12 градусов жителям столицы не дождаться», — отметила Позднякова.
По ее словам, с середины следующей недели в регион вновь вернется оттепель.
«Сейчас прогнозы склоняются к тому, что на Крещение, 18-19 января температурный режим будет ближе к оттепели», — отметила она.
При этом, по ее словам, с 12 января может выпасть небольшой снег, который сделает пейзаж зимним. Однако снега будет меньше, чем положено на эти числа января.
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