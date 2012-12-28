Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России

Столичный регион с середины следующей недели ожидает погода, близкая к оттепели, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Чередование волн тепла и относительного холода будет продолжаться в Москве и Подмосковье до конца января, полагает метеоролог.До 12 января среднесуточная температура воздуха останется положительной, что превышает норму на 6-7 градусов.«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но этот период относительно морозной погоды тоже надолго не задержится. Все указывает на то, что в январе морозов ниже –10...–12 градусов жителям столицы не дождаться», — отметила Позднякова.По ее словам, с середины следующей недели в регион вновь вернется оттепель.«Сейчас прогнозы склоняются к тому, что на Крещение, 18-19 января температурный режим будет ближе к оттепели», — отметила она.При этом, по ее словам, с 12 января может выпасть небольшой снег, который сделает пейзаж зимним. Однако снега будет меньше, чем положено на эти числа января.