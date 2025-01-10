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1611
10.01.2025 09:31
7

Из помещения автомойки украли приставку

Подозреваемый уже находился в федеральном розыске за серию краж.

В липецкий отдел полиции № 3 с заявлением о краже игровой приставки за 30 тысяч рублей из помещения автомойки обратился индивидуальный предприниматель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 20-летнего жителя Данкова. С его слов, приставку он повредил и выбросил.

Оказалось, парень находился в федеральном розыске за серию краж. Так, на его счету кража продуктов на 11 тысяч рублей из сетевого магазина на улице Стаханова в Липецке.

Подозреваемый арестован на время следствия. Возбуждены уголовные дела по частям первой и второй статьи 158 УК РФ «Кража». Данковчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (7)

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Соло
10.01.2025 22:05
Хотел в тюрьму, там ужин, макароны....
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житель
10.01.2025 12:31
а что в помещении не было никого? и оно было открыто?
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...
10.01.2025 12:15
Нужно показывать лица этих "героев", а не прятать. пусть знают их.
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Михалков
10.01.2025 11:48
Тихо скрысил и ушел - называется - нашел !
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игроман
10.01.2025 10:51
работать надо на работе
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Гуманисты
10.01.2025 09:57
Зачем лица скрываете?
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Книголюб
10.01.2025 10:12
До суда он подозреваемый. То может ошиблись с лицом
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