Из помещения автомойки украли приставку

Подозреваемый уже находился в федеральном розыске за серию краж.

В липецкий отдел полиции № 3 с заявлением о краже игровой приставки за 30 тысяч рублей из помещения автомойки обратился индивидуальный предприниматель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 20-летнего жителя Данкова. С его слов, приставку он повредил и выбросил.Оказалось, парень находился в федеральном розыске за серию краж. Так, на его счету кража продуктов на 11 тысяч рублей из сетевого магазина на улице Стаханова в Липецке.Подозреваемый арестован на время следствия. Возбуждены уголовные дела по частям первой и второй статьи 158 УК РФ «Кража». Данковчанину грозит до пяти лет лишения свободы.