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За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Происшествия
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10.01.2025 09:31
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Из помещения автомойки украли приставку
Подозреваемый уже находился в федеральном розыске за серию краж.
Оказалось, парень находился в федеральном розыске за серию краж. Так, на его счету кража продуктов на 11 тысяч рублей из сетевого магазина на улице Стаханова в Липецке.
Подозреваемый арестован на время следствия. Возбуждены уголовные дела по частям первой и второй статьи 158 УК РФ «Кража». Данковчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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