Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
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Происшествия
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43 минуты назад
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Автомобиль «Киа» въехал в стоящий «МАЗ»
Водитель легковушки госпитализирован.
— По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся со стоявшим грузовиком «МАЗ» под управлением 55-летнего мужчины. Окончательно причины и обстоятельства произошедшего будут установлены сотрудниками полиции по результатам проведения проверки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ДТП пострадал водитель легковушки — он госпитализирован.
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