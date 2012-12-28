Автомобиль «Киа» въехал в стоящий «МАЗ»

Водитель легковушки госпитализирован.

Сегодня в 00:40 в Грязинском районе столкнулись «Киа Оптима» и грузовик «МАЗ».— По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся со стоявшим грузовиком «МАЗ» под управлением 55-летнего мужчины. Окончательно причины и обстоятельства произошедшего будут установлены сотрудниками полиции по результатам проведения проверки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В ДТП пострадал водитель легковушки — он госпитализирован.