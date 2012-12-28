Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Убийство со страшного видео произошло 2 января
Происшествия
19-летняя студентка погибла на дороге Тербуны — Волово
Происшествия
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спится они поют
Общество
В Мирном горит дом
Происшествия
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Происшествия
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Читать все
Убийство со страшного видео произошло 2 января
Происшествия
19-летняя студентка погибла на дороге Тербуны — Волово
Происшествия
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
В Мирном горит дом
Происшествия
К липецким дошколятам пришёл полицейский Дед Мороз
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Происшествия
«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора
Спорт
Читать все
Общество
867
сегодня, 10:00
4

Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества

Рассказываем. как весело и интересно провести сегодняшний день.

Мисс Липецка

В качестве творческого номера сегодня предлагаем вам ретро-клип, снятый в Липецке в конце 1990-х. Эти стихи Николая Некрасова всем отлично знакомы ещё со школьной скамьи, а в съемке произведения принимали участие лучшие творческие люди Липецка - муниципальный камерный хор, (руководитель Игорь Цилин). Ансамбль «Казаки России» (Л.Милованов). Снималась даже «Мисс Липецка» Ирина Сыкчина.

Компьютерная графика Сергея Лаврентьева, аранжировка Виктора Коняшкина, оператор и режиссёр Аркадий Свиридов.

P.S. Клип можно считать напоминанием водителям, что садиться за руль лучше всё-таки трезвым.



Снег, но слабый

Температура в Липецке наконец-то опустится до стабильных отрицательных значений, но будет всего от -2 до -4 градусов. Слабеньким окажется и снег, который ожидают днём.

DSC_098012.jpg

Продолжают хулиганить

Если вы вчера пропустили представление «Наоборотошный Новый Год» (0+), то сегодня ещё можно всё исправить и сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) к 12:00 или к 15:00.

TAjpoJHcqf0.jpg

Фото vk.com/unionzal

Историю «внутреннего перерождения» Кикиморы и Лешего, для которой специально написала музыку композитор из Санкт-Петербурга Олеся Ростовская, сами авторы определяют, как «музыкально-хулиганскую сказку». Музыку играет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под руководством главного дирижёра Василия Моисеенко, а поют лучшие голоса филармонии Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Сабина Касимова.

Рождественский концерт

От Нового Года плавно переходим к празднованию Рождества.

_DSC0107.JPG

В 16:00 в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) состоится музыкально-творческий вечер на рождественскую тематику (6+). В программе песни, хороводы, игры, конкурсы, мастер-классы.
Зрителей просят приходить в нарядных костюмах, особенно приветствуются Деды Морозы и Снегурочки. Посмотрим, сколько сказочных волшебников удастся собрать в одном месте за раз.

Музыка кино

Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) устроит прекрасный концерт в 16:00 под названием «Новогоднее кино» (6+).

DSC_4866.JPG

Духовой оркестр (худрук Василий Збаражский), а также солисты Наталья Волкова и Наталья Тюленёва исполнят популярные праздничные композиции из кинофильмов.

Новогодние представления

Сводить ребёнка сегодня можно в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 12:30 состоится театрализованное представление для семейного просмотра «Новогоднее киберприключение» (0+), о котором мы подробно уже рассказывали.

273742a11cbade26435e120fc6c4cac3.JPG

А в театре кукол спектакль «Машенька и медведь» (0+) с последующим гуляньем возле ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+) начнутся в 10:00, 13:00, 16:00.

На свежем воздухе

Резиденция Деда Мороза в Нижнем парке на месте домика Петра I принимает посетителей, как обычно, с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 22:00 (0+)

fsyclavlayauc9xy1s06yuffdcrxgz2c.jpg

А кочующая по городу семейно-анимационная программа «С верой в добро» сегодня будет отжигать в 12:00 на бульваре Европейском (0+).

Мастер-класс по созданию… желаний

Необычное мероприятие пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке 9ул. Кузнечная, 2). В 12:00 вас ждут а арт-мастерской творческих затей «Словно в сказке» (6+).

Чтобы в наступившем году всё сбылось, гостей научат составлять собственную карту желаний. Вам покажут, как визуализировать свои мечты, как лучше понять, чего вы на самом деле хотите. В конце предложат даже написать письмо самому себе в будущее.

heNnAURJ6nw.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Волшебная атмосфера, вкусный чай и небольшой подарок для активации желаний – всё это бесплатно, но необходима предварительная запись по телефонам (4742) 27-06-75 или +7 (904) 292-74-17.

Ангел из соломы

Реализовать свой потенциал в рукоделии помогут в историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). В 12:00 мастер Татьяна Мануковская даст урок «Соломенный ангел» (6+). Желающих научат готовить игрушку из соломы.

t0s4dt6ge9fty0arvzoia29p6j0yodcl.jpg

Фото vk.com/likm48

Мультипликационная классика

В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) В 14:00 состоится кинолекторий «Шедевры советской анимации». Покажут мультфильм «Двенадцать месяцев». СССР, 1994. Режиссёр Иван Иванов-Вано (0+).

02.jpg

Кадр из мультика

Сценарий написал советский классик Самуил Маршак, а роли озвучивали Эраст Гарин, Людмила Касаткина, Юлия Юльская.

«Ностальгия»

В 16:00 в малом зале ОЦКНТ состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия», которое будет посвящено 80-летию со дня рождения выдающегося режиссёра и педагога Вадима Абдрашитова (1945 – 2023). Покажут фильм «Слуга». СССР, 1988. Драма. Режиссёр Вадим Абдрашитов (12+).

01.jpg

Кадр из фильма

В дом к известному провинциальному руководителю хора Павлу Клюеву приходит его бывший начальник Андрей Андреевич Гудионов, у которого Клюев когда-то работал водителем. Много лет назад Гудионов щедро наградил Клюева за преданное служение, подарив ему дом, познакомив с будущей женой и назначив дирижёром хора. Гудионов намекает Клюеву, что его давнишний враг Брызгин по-прежнему жив и доставляет ему проблемы

В ролях: Олег Борисов, Юрий Беляев, Ирина Розанова.

Театр Толстого

В Липецком государственном академическом театра драмы им. Л.Н. Толстого юным зрителям покажут сказку «По щучьему велению» (0+), начало в 11:00 и в 14:00.

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

А в 19:00 – комедия французского драматурга Роббена Лямуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).

Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…

Театр драмы

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 10:30 «Приключения Незнайки» (0+).

u6r0x3gy2jglk6f9hl6eqozk8mdlhtrr.jpg

А в 18:00 – «Новый год по-французски» по пьесе М.Камолетти (12+).

Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Дорогие липчане! А вы можете точно сказать, какой именно сегодня день недели? Правильный ответ – воскресенье. Если вы ответили не сразу, то новогодние праздники захватили вас с головой. Но время от времени всё же нужно уделать внимание и окружающему миру. Самое простое – читать новости. Липчане могут сделать это на GOROD48, где все события региона собраны в одном месте. Всего несколько визитов на сайт в день сделают вас информированным человеком. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
2
0
0
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
парторг
12 минут назад
Могли бы отечественный авто снять в клипе.
Ответить
СССР 1994?
16 минут назад
Продолжаете курить?!
Ответить
Патриот
8 минут назад
Сейчас Болонская система образования. Можно не знать даты.
Ответить
Дед Мороз
сегодня, 10:46
Всех с Новым Годом!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru