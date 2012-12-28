Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества

Рассказываем. как весело и интересно провести сегодняшний день.

В качестве творческого номера сегодня предлагаем вам ретро-клип, снятый в Липецке в конце 1990-х. Эти стихи Николая Некрасова всем отлично знакомы ещё со школьной скамьи, а в съемке произведения принимали участие лучшие творческие люди Липецка - муниципальный камерный хор, (руководитель Игорь Цилин). Ансамбль «Казаки России» (Л.Милованов). Снималась даже «Мисс Липецка» Ирина Сыкчина.









P.S. Клип можно считать напоминанием водителям, что садиться за руль лучше всё-таки трезвым.





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Температура в Липецке наконец-то опустится до стабильных отрицательных значений, но будет всего от -2 до -4 градусов. Слабеньким окажется и снег, который ожидают днём.











Если вы вчера пропустили представление «Наоборотошный Новый Год» (0+), то сегодня ещё можно всё исправить и сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) к 12:00 или к 15:00.









Фото vk.com/unionzal



От Нового Года плавно переходим к празднованию Рождества.









Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) устроит прекрасный концерт в 16:00 под названием «Новогоднее кино» (6+).









(0+), о Сводить ребёнка сегодня можно в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 12:30 состоится театрализованное представление для семейного просмотра «Новогоднее киберприключение», о котором мы подробно уже рассказывали













Резиденция Деда Мороза в Нижнем парке на месте домика Петра I принимает посетителей, как обычно, с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 22:00 (0+)









Чтобы в наступившем году всё сбылось, гостей научат составлять собственную карту желаний. Вам покажут, как визуализировать свои мечты, как лучше понять, чего вы на самом деле хотите. В конце предложат даже написать письмо самому себе в будущее.











Фото vk.com/lib48ru



Реализовать свой потенциал в рукоделии помогут в историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). В 12:00 мастер Татьяна Мануковская даст урок «Соломенный ангел» (6+). Желающих научат готовить игрушку из соломы.









Фото vk.com/likm48

















Сценарий написал советский классик Самуил Маршак, а роли озвучивали Эраст Гарин, Людмила Касаткина, Юлия Юльская.

В 16:00 в малом зале ОЦКНТ состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия», которое будет посвящено 80-летию со дня рождения выдающегося режиссёра и педагога Вадима Абдрашитова (1945 – 2023). Покажут фильм «Слуга». СССР, 1988. Драма. Режиссёр Вадим Абдрашитов (12+).













Кадр из фильма







В дом к известному провинциальному руководителю хора Павлу Клюеву приходит его бывший начальник Андрей Андреевич Гудионов, у которого Клюев когда-то работал водителем. Много лет назад Гудионов щедро наградил Клюева за преданное служение, подарив ему дом, познакомив с будущей женой и назначив дирижёром хора. Гудионов намекает Клюеву, что его давнишний враг Брызгин по-прежнему жив и доставляет ему проблемы





В Липецком государственном академическом театра драмы им. Л.Н. Толстого юным зрителям покажут сказку «По щучьему велению» (0+), начало в 11:00 и в 14:00.













А в 19:00 – комедия французского драматурга Роббена Лямуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).





В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 10:30 «Приключения Незнайки» (0+).









Компьютерная графика Сергея Лаврентьева, аранжировка Виктора Коняшкина, оператор и режиссёр Аркадий Свиридов.Историю «внутреннего перерождения» Кикиморы и Лешего, для которой специально написала музыку композитор из Санкт-Петербурга Олеся Ростовская, сами авторы определяют, как «музыкально-хулиганскую сказку». Музыку играет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под руководством главного дирижёра Василия Моисеенко, а поют лучшие голоса филармонии Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Сабина Касимова.В 16:00 в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) состоится музыкально-творческий вечер на рождественскую тематикуВ программе песни, хороводы, игры, конкурсы, мастер-классы.Зрителей просят приходить в нарядных костюмах, особенно приветствуются Деды Морозы и Снегурочки. Посмотрим, сколько сказочных волшебников удастся собрать в одном месте за раз.Духовой оркестр (худрук Василий Збаражский), а также солисты Наталья Волкова и Наталья Тюленёва исполнят популярные праздничные композиции из кинофильмов.А в театре кукол спектакль «Машенька и медведь» (0+) с последующим гуляньем возле ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+) начнутся в 10:00, 13:00, 16:00.А кочующая по городу семейно-анимационная программа «С верой в добро» сегодня будет отжигать в 12:00 на бульваре ЕвропейскомНеобычное мероприятие пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке 9ул. Кузнечная, 2). В 12:00 вас ждут а арт-мастерской творческих затей «Словно в сказке»Волшебная атмосфера, вкусный чай и небольшой подарок для активации желаний – всё это бесплатно, но необходима предварительная запись по телефонам (4742) 27-06-75 или +7 (904) 292-74-17.В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) В 14:00 состоится кинолекторий «Шедевры советской анимации». Покажут мультфильм «Двенадцать месяцев». СССР, 1994. Режиссёр Иван Иванов-Вано (0+).Олег Борисов, Юрий Беляев, Ирина Розанова.Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…А в 18:00 – «Новый год по-французски» по пьесе М.КамолеттиГлавные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...