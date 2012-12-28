Сегодня в Липецке: новогодняя нейросеть, сумеречный зоопарк и вечер с тапёром

Рассказываем, как с пользой провести третий день новогодних каникул.





Видео Аркадия Свиридова.







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Температура днём от +1 до +3 градусов. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге.













Шоу в ОЦКНТ



К детским новогодним утренникам подключается Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В большом зале покажут семейное театрализованное представление «Новогоднее киберприключение» (0+), по окончании которого в фойе на 2-м этаже малышей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка возле праздничной ёлки – песни, хороводы, танцы, загадки, фотозона (0+).









Не отстают от коллег и в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). Там сегодня разыграется праздничная драма «Новогодняя нейросеть и все-все-все» (0+).





Две смелые девочки случайно попадают в загадочный мир созданный могущественной Королевой Нейросетей. Но вместо радости они находят там хаос – все сказочные персонажи перепутаны между собой, а сама Королева мечтает уничтожить магию праздника. Спасти Новый год помогут дружба и вера в чудо.





















Сегодня в Нижнем парке вновь будет работать резиденция Деда Мороза – с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).













В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Машенька и медведь» (0+) с последующим интерактивом возле ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+) пройдут трижды – в 10:00, 13:00 и 16:00.









Взрослую публику приглашают в 19:00 на комедию по произведению Р.Куни «Слишком женатый таксист» (18+) – о простом парне, который крутит баранку и при этом живёт на две семьи. Однако банальная авария запускает цепочку нелепых и весёлых событий. В конце концов всё тайное становится явным.









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устраивает в 17:03 «Вечер зимних историй» (12+).













Дина Кюнбергер



Липецкий киноклуб «Ностальгия» проведёт первое заседание в 2025 году в ОЦКНТ в 16:00.Оно будет посвящено памяти режиссёра Вадима Абдрашитова (1945 – 2023), которому в этом году могло бы исполнится 80 лет. Покажут фильм «Охота на лис». СССР, 1980. Криминальная драма. Режиссёр Вадим Абдрашитов (12+).













Кадр из фильма



Липецкий зверинец (ул. К.Маркса, вл. 9) устраивает в 17:00 экскурсию в сумерках (0+).









Дворец спорта «Ледовый» (ул. Минская, 65) приглашает на сеансы массового катания (6+) в 15:00 и в 17:15.













Каток в парке Победы принимает посетителей (6+) с 10:00 до 21:30, технический перерыв – с 15:00 до 16:00. Работает прокат коньков.

На Новый год принято рассказывать стихи деду Морозу и окружающим, с них сегодня и начнём. Стихотворение «Будем жить» рассказал во время выступления в АРТ-пространстве «Модное место» столичный поэт и музыкант Алексей Михайлов.На сцене ОЦКНТ разыграется нешуточная новогодняя драма с современными сложностями. Злодей Вирус решает похитить Новый год и уничтожает в Интернете информацию о празднике – в итоге взрослые даже забывают о подарках и волшебных чудесах. Отважные сказочные герои Льдинка и Снежок отправляются в путешествие, полное тайн и приключений, чтобы найти и вернуть всё забытое.Показы в 12:30 и в 15:00.Шоу начнется в 13:00 и в 15:00.А в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) всё стабильно. В 13:00 приходите посмотреть традиционную сказку «Летучий корабль»Сюжет давно всем известен, но от этого не менее любим.А новогодняя семейная анимационная программа «С верой в добро»состоится в 12:00 в парке Победы. Подробнее об этих мероприятиях мы рассказывали вчера.Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 11:00 покажет «Приключения Незнайки»А Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 и 14:00 явит зрителям постановку «По щучьему велению»Хозяйка заведения Дина Кюнбергер лично прочитает вслух новогодние рассказы и рассказы К. Паустовского про жизнь, смерть, любовь и чудо. На рояле ей подыграет Михаил Суходолов – получится дивный литературно-музыкальный вечер.Два юнца избили рабочего и были справедливо наказаны: один получил условный срок, а другой попал в колонию. Но потерпевшего не покидает мысль о том, как теперь сложится судьба подростков. Он начинает регулярно ездить на свидания с заключенным в надежде достучаться до его сердца... Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.1.Владимир Гостюхин, Ирина Муравьёва, Дмитрий Харатьян.Можно будет понаблюдать за ночным поведением животных, а также прогуляться по павильону миниатюр памятников архитектуры Липецкой области. Экскурсовод будет ждать у входа. Он проведёт и к новогодней ёлке, Деду Морозу, местам для праздничных конкурсов и предсказания, фотозоне. Детям до 3-х лет – бесплатно.