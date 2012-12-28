Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Происшествия
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10 минут назад
19-летняя студентка погибла на автодороге Тербуны — Волово
«ВАЗ — 21014» занесло на дороге, и машина врезалась в «Фольксваген»
Девушка скончалась по пути в центральную районную больницу.
Водитель «Фольксвагена» госпитализирован.
По словам местных жителей дорога в месте аварии в плохом состоянии. Там, где произошло столкновение даже образовался «трамплин».
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