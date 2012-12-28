19-летняя студентка погибла на автодороге Тербуны — Волово

«ВАЗ — 21014» занесло на дороге, и машина врезалась в «Фольксваген»

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Сегодня в начале третьего часа дня на дороге Тербуны — Волово, неподалеку от тербунской Васильевки, автомобиль «ВАЗ — 21014», за рулем которого находилась 19-летняя студентка одного из воронежских вузов, занесло на дороге. Автомобиль врезалась на встречной полосе в «Фольксваген».Девушка скончалась по пути в центральную районную больницу.Водитель «Фольксвагена» госпитализирован.По словам местных жителей дорога в месте аварии в плохом состоянии. Там, где произошло столкновение даже образовался «трамплин».