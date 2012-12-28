В Липецкой области снег и до -5

5 января Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии – ожидаются осадки преимущественно в виде снега, западный ветер местами усилится до 17 м/сек.

6 января регион окажется на северной периферии антициклона, осадков не ожидается. 7 января очередной циклон с северо-запада принесет осадки в виде дождя и снега и усиление южного ветра – порывы могут достигать 16 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый снег. Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем – от -2 до -4 градусов.День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градусов мороза.