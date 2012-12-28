Открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию соберет больше 100 участников

Отважные пловцы будут соревноваться в заплывах на 25, 50 и 100 метров.



Восьмой открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию соберет 5 января более ста спортсменов.Как сообщает клуб «Липецкие моржи», их команда станет самой многочисленной — 53 спортсмена из 108 зарегистрированных. Также ожидаются гости из Липецка, Данкова, Ряжска, Подмосковья, Нижегородской, Белгородской, Тамбовской области. В числе участников липчанки 79-летняя Валентина Журавлева, 73-летняя Валентина Чеботарева и ее ровесница Валентина Зарудная из Белгорода.Заплывы начнутся с дистанции 100 метров и будут посвящены памяти рекордсменки 4-го, 5-го и 6-го чемпионатов Липецка Ольги Толстовой из города Рассказово Тамбовской области. Ольга приезжала в Липецк и плыла 725 метров, это больше двадцати минут в ледяной воде.