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Дачный домик тушат пожарные
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Происшествия
518
вчера, 23:41
1
Дачный домик тушат пожарные
В СНТ «Строитель-2», оно находится недалеко от завода «Липецкцемент», три пожарных подразделения тушат дачный домик.
Строение площадью 7 на 10 метров загорелось на второй линии товарищества. Дом горит открытым пламенем.
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Комментарии (1)