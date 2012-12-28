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571
сегодня, 12:49
6

Новые трамваи пригодятся все

Пока в депо их значительно больше, чем выходит на линию.

По трамвайной концессии в Липецк поставлено 46 новых трамваев. Однако в декабре начальник управления дорог и транспорта Иван Мычелкин сообщил депутатам Липецкого областного Совета, что выполнение концессии идет не так, как хотелось бы. И часть работ, с большой долей вероятности, сделана не будет. В частности, «под нож» может пойти строительство новой трамвайной ветки по улицам Катукова и Стаханова протяженностью 5,2 километра.

Сейчас разобраны старые пути с улиц Московской, Циолковского, Терешковой, с подходов к Октябрьскому мосту не вывезли ни старые шпалы, ни рельсы. 

Однако поставка трамваев рассчитывалась на первоначальный план концессии. Значит ли это, что в свете новых обстоятельств, есть лишние вагоны?

Сейчас на линию выходят 10 вагонов, рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, они курсируют от трамвайного депо до 21-го микрорайона.

«В дальнейшем планируется использовать весь подвижной состав — увеличить количество единиц на выпуске и резерве», — сообщили в администрации Липецка.
трамваи
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Рабочий
35 минут назад
Позорище, где прокуратура?
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Как в той песне
53 минуты назад
Что они ни делают ...
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Садовод
сегодня, 13:11
Беда коль ты не знаешь, кому работу доверяешь
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Р
сегодня, 13:08
Трамваи есть. Путей нет. Просто замечательно. Никто не виноват как всегда
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Жульё
52 минуты назад
процветает.
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где
сегодня, 13:01
нами любимые и незаменимые трамваи-трудяги на Циолковского ??!!!
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