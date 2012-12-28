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Общество
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сегодня, 12:49
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Новые трамваи пригодятся все
Пока в депо их значительно больше, чем выходит на линию.
Сейчас разобраны старые пути с улиц Московской, Циолковского, Терешковой, с подходов к Октябрьскому мосту не вывезли ни старые шпалы, ни рельсы.
Однако поставка трамваев рассчитывалась на первоначальный план концессии. Значит ли это, что в свете новых обстоятельств, есть лишние вагоны?
Сейчас на линию выходят 10 вагонов, рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, они курсируют от трамвайного депо до 21-го микрорайона.
«В дальнейшем планируется использовать весь подвижной состав — увеличить количество единиц на выпуске и резерве», — сообщили в администрации Липецка.
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