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Не могли остановить: елецкий самбист выиграл четыре схватки, из них три - досрочно
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Спорт
97
сегодня, 17:00

Не могли остановить: елецкий самбист выиграл четыре схватки, из них три - досрочно

В турнире ЦФО на счету наших земляков 2 «золота» и 4 «бронзы».

Самый титулованный действующий самбист Липецкой области мастер-международник Иван Агафонов вёл за собой команду елецкого «Локомотива» в чемпионате и первенстве ЦФО в Рязани.

Иван – победитель первенства мира-2019 среди юниоров, двукратный чемпион России по самбо среди спортсменов до 23-х лет (2021, 2023 гг.). В этом году наш земляк среди взрослых взял Кубок мира в Армении и выиграл «бронзу» в чемпионате России. ЦФО – немного не его уровень, но порядок для всех один: для выступления на соревнованиях высшего уровня необходимо пройти все отборочные ступени.

На рязанской ковре в весовой категории до 71 кг 24-летний ельчанин выиграл 4 схватки – три досрочно и лишь в финале – по очкам. Как рассказал GOROD48 отец и тренер спортсмена Владимир Сафонов, соперником в схватке за «золото» оказался местный рязанский борец. Бороться с хозяином ковра всегда непросто, судьи часто благотворят местным спортсменам, но Иван справился – выиграл с перевесом в один балл и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.

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Агафонов с вершины и не сходит

Победителем в категории до 64 кг стал и Сергей Феклин.

Кроме того, Дмитрий Усов до 58 кг), Магомед Гитингаджиев (до 88 кг) и Евгения Меренкова (80+ кг) стали «бронзовыми» призерами соревнований. А Карина Чейдукова заняла 3-е место среди юниорок до 20 лет в категории до 55 кг.

Помимо медалей все призёры получили главное, за чем приехали в Рязань – путёвки в решающие соревнования чемпионата и первенства России. Взрослый чемпионат пройдёт в марте в Краснодаре, а юниорское первенство – в феврале в Пензе. За путёвки туда сражались 450 сильнейших борцов ЦФО.

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Нашу победоносную команду подготовили Владимир Агафонов, Эдуард Урюпил, Олег Михайлов, Олег Моргачёв, Ирина Клокова.
Самбо
Иван Агафонов
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