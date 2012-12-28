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Происшествия
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сегодня, 12:13
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Пьяный водитель съехал в кювет: у него конфисковали автомобиль «Митсубиси»
Также мужчина получил год лишения свободы условно и лишён прав на 2,5 года.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у посёлка Светлая поляна Грязинского района мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место аварии автоинспекторы обнаружили, что водитель был нетрезв.
В результате мужчина получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, его лишили водительских прав на 2,5 года. Его автомобиль «Митсубиси ASX 1,6» конфискован в пользу государства.
Добавим, что в уходящем году по вине пьяных водителей в Липецкой области произошло 115 ДТП. В них 37 человек погибли и 153 получили различные травмы. А всего выявлен 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, причём 304 водителя совершили такое нарушение повторно.
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