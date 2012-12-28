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сегодня, 12:13
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Пьяный водитель съехал в кювет: у него конфисковали автомобиль «Митсубиси»

Также мужчина получил год лишения свободы условно и лишён прав на 2,5 года.

Грязинский городской суд вынес приговор местному жителю за повторный случай пьяной езды (по части первой статьи 264 УК РФ). До уголовного наказания мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 12.8 КоАП РФ). Но 7 апреля этого года вновь сел за руль пьяным и попал в ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у посёлка Светлая поляна Грязинского района мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место аварии автоинспекторы обнаружили, что водитель был нетрезв.

В результате мужчина получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, его лишили водительских прав на 2,5 года. Его автомобиль «Митсубиси ASX 1,6» конфискован в пользу государства.

Добавим, что в уходящем году по вине пьяных водителей в Липецкой области произошло 115 ДТП. В них 37 человек погибли и 153 получили различные травмы. А всего выявлен 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, причём 304 водителя совершили такое нарушение повторно.
ДТП
пьяная езда
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Комментарии (3)

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Николай
28 минут назад
Интересно, а сколько всего ДТП произошло в области за год и какой % из них по вине пьяных?
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Это понятно
40 минут назад
Работа проведена... колоссальная))) Но а что теперь мешает ему рулить ??
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вопрос насущный
53 минуты назад
законодатели видимо не планируют вводить пожизненное лишение права управления и сроки от 5 до 10 лет колонии в отношении крайне опасных для общества преступников за рулём ? что там депутаты хвалёные с их инициативами?
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